



Медсестра написала пост в поддержку ХАМАС и была немедленно отстранена

Генеральный директор Минздрава Моше Бар Симан Тов принял решение о срочном отстранении от работы сотрудницы системы здравоохранения, опубликовавшей посты с националистическими и расистскими высказываниями в поддержку кровавых террористических актов, произошедших в субботу.



Медсестра с сегодняшнего дня была немедленно отстранена от работы. Министерство здравоохранения заявило, что “министерство решительно осуждает любые заявления, поддерживающие ужасающие массовые убийства, унесшие жизни сотен израильтян”.



Сотрудники всей системы здравоохранения, евреи, мусульмане, христиане – как друзы, так и черкесы – работают и всегда будут работать вместе с состраданием и любовью к людям во имя спасения человеческих жизней.