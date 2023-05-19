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Кронпринц Салман: палестинский вопрос - главный приоритет
19.05.2023 17:11 Алина Груднева

Кронпринц Салман: палестинский вопрос - главный приоритет

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман выступил на саммите Лиги арабских государств в городе Джидда относительно "палестинского вопроса".

От имени ЛАГ, комментируя присутствие Башара Асада на мероприятия, он выразил надежду на то, что возвращение Сирии будет способствовать укреплению безопасности страны и поможет положить конец гражданской войне.

"Палестинский вопрос — это вопрос всех арабов и мусульман. Он находится в числе приоритетов королевства", - подчеркнул он.
 

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