



Кронпринц Салман: палестинский вопрос - главный приоритет

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман выступил на саммите Лиги арабских государств в городе Джидда относительно "палестинского вопроса".



От имени ЛАГ, комментируя присутствие Башара Асада на мероприятия, он выразил надежду на то, что возвращение Сирии будет способствовать укреплению безопасности страны и поможет положить конец гражданской войне.



"Палестинский вопрос — это вопрос всех арабов и мусульман. Он находится в числе приоритетов королевства", - подчеркнул он.

