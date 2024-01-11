



Капитаны кораблей отказываются от защиты ВМС США и выполняют требования хути



Ами Даниэль, генеральный директор компании Windward, занимающейся мониторингом морских рисков, говорит, что все больше судоходных линий избегают риска заходить в порты Израиля.



В интервью изданию Globes Даниэль сказал: “ Я видел, как капитаны прямо просили, чтобы американские корабли не сопровождали их, если только речь не идет о нескольких кораблях коалиционных сил и при поддержке ООН, которую очень трудно получить. По сути, они говорят: "Лучше я не буду защищен, чем меня будут защищать американцы". Это новая тенденция, которой мы раньше не наблюдали. Мы уже видели несколько кораблей, которые в своих позиционных отчетах писали: "Мы не имеем отношения к Израилю", в ответ на заявление хути о том, что они не тонут любое судно, которое так поступит, и нападут на любой корабль, идущий в Израиль, перевозящий израильские грузы или торгующий с Израилем. На данный момент мы обнаружили китайские, российские и греческие корабли, отправляющие таки сообщения".



"Компания COSCO заявила, что больше не будет отправлять грузы в Израиль. Тайваньская линия Evergreen сделала аналогичное заявление, сообщив, что временно прекратит принимать израильские грузы, а затем удалила его со своего сайта. Мы также знаем, что, в отличие от западных судоходных линий, таких как Maersk и Hapag Lloyd, китайские, российские и тайваньские суда ходят в Красном море как обычно. Я не знаю, есть ли у них соглашения с хути, но есть суда, которые заявляют, что они китайские или что они не имеют отношения к Израилю".