



Израиль возобновит расследование смертельной катастрофы в Тире спустя 40 лет

Израиль будет повторно расследовать катастрофу в Тире, используя новые технологии для изучения вещественных доказательств смертоносного взрыва в штаб-квартире Израиля в ливанском городе в 1982 году.



В совместном заявлении ЦАХАЛ, ШАБАК и израильской полиции говорится, что в 40-ю годовщину катастрофы дело было открыто "из уважения к трагедии и в поисках истины".



"Спецслужбы договорились создать совместную группу для повторного изучения первоначальной правительственной комиссии и использования современных технологий, которых в то время не существовало".



11 ноября 1982 года семиэтажное здание, в котором располагался израильский военный штаб в ливанском городе Тир, известный как Управление связи и помощи, рухнуло вместе с людьми внутри.



В здании также находились жилые помещения для израильских солдат и пограничной полиции, а также офисы ливанских гражданских чиновников, которые ежедневно посещали ливанцы для получения различных разрешений и других документов.



Официальная комиссия по расследованию ЦАХАЛа установила, что в результате обрушения здания погибли 76 израильтян и 14 ливанцев. Согласно официальной версии здание рухнуло результате взрыва, вызванного утечкой газа, но, по широко распространенному мнению, причиной стал террорист-смертник, который врезался в здание на автомобиле.



"Исламский джихад" первоначально взял на себя ответственность за взрыв, заявив, что он заложил бомбы на таймерах в здании. Хотя "Хизбалла" хранила молчание, позже они построили мемориал террористу-мученику, 15-летнему Ахмаду Кусайру из шиитской деревни Дайр-Канун-ан-Нахр недалеко от Тира.



Группа также объявила, что дата его смерти будет отмечаться как День мученика. "Хизбалла" даже издала детские книги, в которых восхваляет Кусайра, считая его первым террористом-смертником, совершившим теракт против Израиля.