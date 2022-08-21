



Израиль в два раза увеличил поставку воды Иордании

Издание Макор Ришон сообщает о том, что Израиль резко увеличил поставки воды в Палестинскую автономию, Газу и Иорданию.



В целом, поставки увеличены на 25%, с 77 миллионов кубометров до 96 миллионов кубометров за первые полгода 2022 года.



Особенно увеличились поставки воды в Иорданию за первые шесть месяцев текущего года. В Иорданию поставлено в два раза больше воды, чем за первые шесть месяцев 2021 года.



Израиль, в соответствии с мирным соглашением с Иорданией, продает ей 50 миллионов кубометров воды по 15 агорот за кубометр. Еще 50 миллионов кубометров поставляется по цене 2,4 шекеля за кубометр. Цена кубометра воды для граждан Израиля, покупающих их у той же государственной компании Мекорот - 8 шекелей за кубометр.



В качестве компенсации Иордания должна построить солнечную электростанцию, энергия производимая которая будет поставляться в Израиль.



В Израиле работают пять опреснительных заводов, завершается строительство еще двух - в Западной Галилее и в Сорек.



В прошлом году также было принято решение об увеличении на 50% поставок воды в Газу. Вместо 10 миллионов кубометров теперь поставляются 15 миллионов.

