



Израиль - США: Мы готовы помочь защитить и сдержать Иран

Начальник штаба Герци Халеви вчера вечером впервые поговорил с начальником Объединенного комитета начальников штабов армии США генералом Чарльзом Брауном, который выразил Израилю полную поддержку.



Представитель ЦАХАЛ, бригадный генерал Дэниел Хагари, заявил, что “всю помощь мы получаем от американцев, Полная синхронизация разведки на всех военных аренах, полная оперативная координация с силами центрального командования. Американцы разместили здесь авианосец и крепко оснащенные военные корабли, которые могут нас защитить”.