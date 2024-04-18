



Источники США: Примерно четвертая часть заложников в Газе уже мертвы

По словам американских чиновников, в живых может остаться гораздо меньше заложников, чем известно общественности.



Американские и израильские официальные лица уточнили, что нет уверенности в том, что многие из 133 заложников, все еще находящихся в Газе, живы, сообщает NBC News.



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Примерно четвертая часть заложников в Газе уже мертвы.



По словам американских чиновников, хотя "трудно сказать наверняка", в живых может остаться гораздо меньше заложников, чем известно общественности.

Бывший высокопоставленный израильский чиновник сообщил NBC , что нет точных данных о том, сколько заложников еще живы, добавив: "Ни у кого из надежных источников нет такой информации. Это все спекуляции".



Родственник одного из заложников, говоривший на условиях анонимности, сказал, что представители израильских служб безопасности сообщили американцам, что им известно, где находятся многие заложники, но при этом их постоянно перемещают.

