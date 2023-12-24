



Хути запустили дроны и ракеты против военных и гражданских кораблей

Американские военные сообщили, что военный корабль был атакованы четырьмя БПЛА, выпущенными из Йемена, кроме того, беспилотники атаковали еще два гражданских судна.



Ни в одном из инцидентов никто не пострадал.



В заявлении Центрального командования США говорится, что корабль USS Laboon "сбил четыре беспилотных летательных аппарата, выпущенных из контролируемых хути районов Йемена, которые направлялись к фрегату".



Корабль находится в южной части Красного моря в составе возглавляемой США коалиции, призванной защитить судоходные пути от нападения поддерживаемых Ираном хути в ключевом Баб-эль-Мандебском проливе.



В сообщении говорится, что Laboon также отреагировал на сигналы бедствия после нападения на танкер BLAAMANEN, принадлежащий Норвегии, который едва не был сбит ударным дроном, и танкер SAIBABA, принадлежащий Габону и плавающий под индийским флагом, который все же подвергся удару.



"Эти нападения являются 14-м и 15-м нападениями боевиков Хути на торговые суда с 17 октября", - говорится в сообщении.



Кроме того, CentCom сообщает, что с территории, контролируемой боевиками сути, по судоходным путям были выпущены две баллистические ракеты, но ни одно судно не пострадало.