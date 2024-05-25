



ХАМАС планировал теракты в посольстве Израиля и на военной базе США в Германии

Террористическая ячейка ХАМАС планировала совершить теракты в посольстве Израиля в Берлине и на военной базе США в Германии, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag.



Цели были обнаружены на смартфоне подозреваемого в терроризме, который был арестован в Берлине в декабре и обвинен прокуратурой в поиске мест, где можно спрятать оружие для террористической группировки, сообщает издание со ссылкой на источники в немецких службах безопасности.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Согласно сообщению, подозреваемый, имеющий ливанские корни, получал инструкции от представителей ХАМАСа в Ливане.



В январе канцелярия премьер-министра Израиля сообщила, что ХАМАС располагает в Европе сетью боевиков, которыми командуют лидеры террористической группировки в Ливане, и их целью являются нападения на еврейские и израильские объекты за рубежом.

