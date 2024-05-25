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ХАМАС планировал теракты в посольстве Израиля и на военной базе США в Германии
25.05.2024 18:04 MIGnews.com

ХАМАС планировал теракты в посольстве Израиля и на военной базе США в Германии

Террористическая ячейка ХАМАС планировала совершить теракты в посольстве Израиля в Берлине и на военной базе США в Германии, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag.

Цели были обнаружены на смартфоне подозреваемого в терроризме, который был арестован в Берлине в декабре и обвинен прокуратурой в поиске мест, где можно спрятать оружие для террористической группировки, сообщает издание со ссылкой на источники в немецких службах безопасности.

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Согласно сообщению, подозреваемый, имеющий ливанские корни, получал инструкции от представителей ХАМАСа в Ливане.

В январе канцелярия премьер-министра Израиля сообщила, что ХАМАС располагает в Европе сетью боевиков, которыми командуют лидеры террористической группировки в Ливане, и их целью являются нападения на еврейские и израильские объекты за рубежом.
 

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