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ХАМАС: никаких разговоров о прекращении огня нет
16.10.2023 21:47 Алина Груднева

ХАМАС: никаких разговоров о прекращении огня нет

Представитель ХАМАСа за рубежом Халед Машаль опровергает все слухи о переговорах с Израилем относительно прекращения огня.

Соответствующий комментарий он предоставил вечером, 16 октября, телеканалу "Аль-Арабия".

"На данном этапе фактического обсуждения прекращения огня не ведется. Мы победим Израиль при каждом его вторжении в Газу", - сказал он.

Также Машаль пожаловался на эвакуацию палестинцев из Газы на Синай, которой ХАМАС всячески препятствует.

"Вытеснение палестинцев наносит ущерб национальной безопасности Египта. Наши люди в Газе не покинут свою землю", - добавился он.

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