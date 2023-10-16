ХАМАС: никаких разговоров о прекращении огня нет
Представитель ХАМАСа за рубежом Халед Машаль опровергает все слухи о переговорах с Израилем относительно прекращения огня.
Соответствующий комментарий он предоставил вечером, 16 октября, телеканалу "Аль-Арабия".
"На данном этапе фактического обсуждения прекращения огня не ведется. Мы победим Израиль при каждом его вторжении в Газу", - сказал он.
Также Машаль пожаловался на эвакуацию палестинцев из Газы на Синай, которой ХАМАС всячески препятствует.
"Вытеснение палестинцев наносит ущерб национальной безопасности Египта. Наши люди в Газе не покинут свою землю", - добавился он.