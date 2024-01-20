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Гутерриш: люди в Газе погибают не только от бомб
20.01.2024 22:02 Алина Груднева

Гутерриш: люди в Газе погибают не только от бомб

Генсек ООН Антониу Гутерриш в очередной раз призвал к полному и безоговорочному прекращению огня в Газе.

Соответствующее заявление он сделал 20 января, призвав к освобождению всех остающихся в руках террористов заложников.

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"Люди в Газе умирают не только от бомб и пуль, но также от нехватки еды и чистой воды, а также от отсутствия в больницах электричества и лекарств. Это должно немедленно прекратиться", - добавил он.

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