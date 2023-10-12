



Голани и десантники: ЦАХАЛ опубликовал список 30 погибших



ЦАХАЛ опубликовал список 30 погибших солдат:



- Карин Карин Шварцман, 20 лет, Холон, техник по системам снабжения и контроля в группе оборудования ВВС



- Капрал Шимон Лугаси, 19 лет, из Акко, наблюдатель 414-го батальона, корпус охраны границы



- Сержант Валентин (Эли) Генсия, 22 года, из Иерусалима, солдат 890-го батальона парашютно-десантной бригады



- Капрал Натив Кацо, 21 год, из Маале-Адумим, техник и заряжающий центра управления и контроля в 947-м батальоне системы ПВО



- Сержант Барак Бен Давид, 19 лет, из Димоны, боец 13-го батальона бригады Голани



- Рядовой Лидор Макс, 19 лет, из Димоны, служба логистик офиса координатора на территориях



- Биньямин Габриэль Йона, 19 лет, из Иерусалима, водитель трейлера в 947-м батальоне, система ПВО



- Сержант Офек Галиско, 20 лет, Йокнеам-Илит, боец 13-го батальона бригады Голани



- Старший сержант резерва Илан Фиорентино, 38 лет, из Нахаль Оз, отряд самообороны



- Старший сержант Ор Авиталь, 20 лет, из Мером Голан, боец 77-го артиллерийского полка 7-я бригада



- Сержант Даниэль Кубчик, 21 год, из Сдерота, техник-электромеханик в подразделении "Моран", Праща Давида



- Сержант Шахам Бар, 21 год, из Ахузат Барак, офицер логистики в штабе бригады Голани



- Рядовой Мириам Коэн, 18 лет, из Зитан, наблюдатель в 414 батальоне пограничной охраны



- Капрал Матан Малка, 19 лет, из Гешер Ха Зив, воин 101 батальона, дивизия десантников



- Лейтенант Шахар Таль, 20 лет, из Цора, офицер разведки информации в 77-м батальоне, 7-я бригада



- Капрал Яэль Лебосур, 20 лет, Гай, наблюдатель в 414-м батальоне, пограничной охраны



- Сержант Двир Хаим Реслер, 21 год, Кдумим, 51 -й батальон, бригада Голани



- Капрал Хабиб Кайян, 21 год, Хура, боец 13-го батальона, бригада Голани



- Сержант Ноа Прайс, 20 лет, из Мабуим, наблюдатель 414 батальона, пограничной охраны



- Сержант в отставке Авиад Гад Коэн (41), Шломит, прапорщик бригады Этциони



- Сержант Ярин Мари Пелед, 20 лет, из Бари, парамедикв северного сектора



- Сержант Нерия Бен Давид, 22 года, из Хайфы, командир отделения 603-го батальона



- Ефрейтор Амир Эяль, 19 лет, из Хайфы, наблюдатель 414-го батальона пограничной охраны



- Сержант Ишай Питоси, 21 год, из Тальмон, боец 13-го батальона бригады Голани



- Старший сержант (резерва) Ноам Слотки, 31 год, из Иерусалима, боец 221 батальона, бригада Кармели



- Ефрейторн Боаз Менаше Йогев, 19 лет, тальмон, техник систем защиты в дивизии "Север



- Сержант Шахав Ниссани, 20 лет, из Ашкелона, наблюдатель в 414 -м батальоне пограничной охраны