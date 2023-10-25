



Эрдоган: ХАМАС - не террористы, а освободительное движение



Президент Турции Эрдоган сделал заявление в связи с происходящим в Газе.



Эрдоган стал первым государственным лидером, заявившим, что ХАМАС - не террористическая организация, а освободительное движение.



Эрдоган сказал: “ ХАМАС ведет войну, защищая свою землю. Мир может быть в долгу перед Израилем, но мы ему ничего не должны. У нас проблема не с государством Израиль, а с его политикой в отношении палестинцев. Я не приеду в Израиль, как планировалось. Израиль воспользовался добрыми намерениями Турции".



Эрдоган также назвал израильские атаки в Газе “проявлением душевной болезни”.

