



Данные по погибшим в Газе ведут к призывам ограничить помощь США Израилю

Гуманитарная катастрофа в Газе вызвала призывы к Вашингтону поставить условия в отношении миллиардов долларов военного финансирования и другой помощи, которую он предоставляет Израилю, получившему со времен Второй мировой войны больше американской внешней помощи, чем любая другая страна.



Вот как США поддерживают Израиль в его борьбе с ХАМАСом в Газе.



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Какая помощь предусмотрена законом? В 2016 году правительства США и Израиля подписали третий десятилетний меморандум о взаимопонимании (МОВ), охватывающий период с 1 октября 2018 года по 30 сентября 2028 года. Меморандум предусматривает военную помощь на общую сумму 38 миллиардов долларов в течение 10 лет, 33 миллиарда долларов в виде грантов на покупку военного оборудования и 5 миллиардов долларов на системы противоракетной обороны.



Какие передовые системы вооружений получит Израиль? Израиль стал первым международным оператором истребителя F-35 Joint Strike Fighter, который считается самым технологически совершенным истребителем из когда-либо созданных. Израиль находится в процессе покупки 75 самолетов F-35 и по состоянию на прошлый год получил 36 самолетов, оплатив их с помощью США.



Соединенные Штаты также помогли Израилю разработать и поставить на вооружение систему противоракетной обороны ближнего радиуса действия "Железный купол", созданную после войны 2006 года между Израилем и ливанской группировкой "Хезболла". Соединенные Штаты неоднократно направляли Израилю сотни миллионов долларов, чтобы помочь пополнить запасы ракет-перехватчиков. Эта система спасла жизни миллионов израильских граждан, подвергшихся ракетному обстрелу как со стороны террористов из Газы, так и со стороны террористов на северной границе. Вашингтон также помог профинансировать разработку израильской системы "Праща Давида", предназначенной для сбивания ракет, выпущенных на расстоянии от 100 до 200 км.



Получит ли Израиль больше за свою кампанию против ХАМАСа? В прошлом году президент Джо Байден попросил Конгресс одобрить законопроект о дополнительных расходах в размере 95 миллиардов долларов, который включал 14 миллиардов долларов для Израиля в дополнение к 60 миллиардам долларов для Украины, поддержке Тайваня и миллиардам на гуманитарную помощь.



В феврале этот пакет прошел в Сенате при поддержке 70%, но был заблокирован в Палате представителей, лидеры республиканцев которой не будут ставить его на голосование, в основном из-за их несогласия с дальнейшим финансированием Украины. Он также сталкивается с сопротивлением горстки левых демократов, которые возражают против отправки дополнительных средств Израилю, в то время как он продолжает военную кампанию, в результате которой погибло более 30 000 гражданских лиц в Газе, как сообщает палестинское министерство здравоохранения, управляемое ХАМАСом.



Как еще Вашингтон поддерживает Израиль? Соединенные Штаты уже давно используют свое право вето в Совете Безопасности ООН, чтобы блокировать резолюции, в которых усматривается критика Израиля. Ранее, во время шестимесячной войны в Газе, они наложили вето на меры, включавшие призывы к немедленному прекращению огня.



Чтобы резолюция прошла в Совете Безопасности, необходимо как минимум девять голосов "за" и отсутствие вето со стороны США, Франции, Великобритании, России или Китая.



В конце прошлого месяца Вашингтон отказался от традиционной защиты Израиля, воздержавшись от голосования по резолюции, требующей прекращения огня, вместо того чтобы наложить вето, хотя и назвал краткий текст "необязательным".





