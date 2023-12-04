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ЦАХАЛ за ночь нанес 200 ударов по целям ХАМАСа
04.12.2023 09:48 MIGnews.com

ЦАХАЛ за ночь нанес 200 ударов по целям ХАМАСа

Армия обороны Израиля заявляет, что за ночь нанесла удары по 200 целям ХАМАСа в Газе, в то время как наземные силы продолжают действовать в анклаве.

В заявлении ЦАХАЛа говорится, что его бригада "Негев" уничтожила "инфраструктуру" ХАМАСа в школе на севере Газы в Бейт-Хануне. Внутри школьного комплекса военнослужащие обнаружили два входа в туннель, в том числе один заминированный, а также оружие.

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В течение ночи были нанесены удары по автомобилям, перевозившим ракеты и минометы для боевиков ХАМАСа, по пусковой позиции противотанковых ракет, по группе боевиков ХАМАСа и близлежащему складу оружия.

По данным военных, израильские ВМС нанесли удары в течение ночи по наблюдательным пунктам ХАМАСв и другим объектам инфраструктуры вдоль побережья Газы.
 

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