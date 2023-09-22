



ЦАХАЛ наносит удары по Газе

Вечером, 22 сентября, Армия обороны Израиля начала очередную операцию в Газе.



Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.



"Первоначальный отчет – ЦАХАЛ в настоящее время наносит удары по Газе. Подробности будут представлены позже", - сообщили военные.



Такая реакция последовала на запуски зажигательных шаров в направлении Израиля, из-за которых на юге вспыхнули пожары, а также на продолжающиеся беспорядки вдоль забора безопасности.