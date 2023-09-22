ЦАХАЛ наносит удары по Газе
Вечером, 22 сентября, Армия обороны Израиля начала очередную операцию в Газе.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
"Первоначальный отчет – ЦАХАЛ в настоящее время наносит удары по Газе. Подробности будут представлены позже", - сообщили военные.
Такая реакция последовала на запуски зажигательных шаров в направлении Израиля, из-за которых на юге вспыхнули пожары, а также на продолжающиеся беспорядки вдоль забора безопасности.
טרור הבלונים: *דיווח מעובדי ויערני קק״ל:*— ▪️עדכונים N.A▪️ (@YMClc4EOS1GC97N) September 22, 2023
שריפה נוספת הוצתה ביער בארי של קק״ל.
צוותי קק״ל הגיעו למקום והשתלטו במהרה על השריפה.
בנוסף, צוותי הכיבוי של קק״ל בדרכם לשריפה נוספת בעוטף באזור נחל עוז.
קרדיט צילום: יואב סרור, עובד קק״ל pic.twitter.com/6v7z67WRrs