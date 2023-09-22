Палестинцы продолжают беспредел возле забора безопасности
Вечером, 22 сентября, после массированного запуска зажигательных шаров на границе с Газой возобновились беспорядки.
Палестинцы жгут шины и пытаются подорвать забор безопасности самодельной взрывчаткой.
Армия обороны Израиля применила средства для разгона беспорядков. По данным арабских СМИ, ранения получили пятеро террористов, из них один находится в тяжелом состоянии. По версии минздрава Газа, подконтрольного ХАМАСу, ранения получили 14 человек.
פשוט חוניגלים אין מילה אחרת לתאר את המחבלים בעזה pic.twitter.com/EXmYx8VLEX— ▪️עדכונים N.A▪️ (@YMClc4EOS1GC97N) September 22, 2023