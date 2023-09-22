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Палестинцы продолжают беспредел возле забора безопасности
22.09.2023 18:31 Алина Груднева

Палестинцы продолжают беспредел возле забора безопасности

Вечером, 22 сентября, после массированного запуска зажигательных шаров на границе с Газой возобновились беспорядки.

Палестинцы жгут шины и пытаются подорвать забор безопасности самодельной взрывчаткой.

Армия обороны Израиля применила средства для разгона беспорядков. По данным арабских СМИ, ранения получили пятеро террористов, из них один находится в тяжелом состоянии. По версии минздрава Газа, подконтрольного ХАМАСу, ранения получили 14 человек.
 

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