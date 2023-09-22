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Огненный террор: террористы Газы продолжают запуски шаров
22.09.2023 17:16 Алина Груднева

Огненный террор: террористы Газы продолжают запуски шаров

Вечером, 22 сентября, террористы продолжили запускать из Газы в направлении Израиля зажигательные шары.

Соответствующий момент они фиксируют на видео и публикуют в социальных сетях.

Из-за запуска шаров на границе с Газой уже зафиксировано несколько пожаров. Сотрудники пожарно-спасательной службы принимают экстренные меры для предотвращения распространения огня.

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