Огненный террор: террористы Газы продолжают запуски шаров
Вечером, 22 сентября, террористы продолжили запускать из Газы в направлении Израиля зажигательные шары.
Соответствующий момент они фиксируют на видео и публикуют в социальных сетях.
Из-за запуска шаров на границе с Газой уже зафиксировано несколько пожаров. Сотрудники пожарно-спасательной службы принимают экстренные меры для предотвращения распространения огня.
September 22, 2023
Flamming balloons launched from Gaza toward southern Israel; Several fires broke out at open areas in southern Israel pic.twitter.com/CM3MxMVZEU— Local Focus - Security Alerts (@LocalFocus1) September 22, 2023