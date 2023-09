Огненный террор: террористы Газы продолжают запуски шаров

Вечером, 22 сентября, террористы продолжили запускать из Газы в направлении Израиля зажигательные шары.



Соответствующий момент они фиксируют на видео и публикуют в социальных сетях.



Из-за запуска шаров на границе с Газой уже зафиксировано несколько пожаров. Сотрудники пожарно-спасательной службы принимают экстренные меры для предотвращения распространения огня.





Flamming balloons launched from Gaza toward southern Israel; Several fires broke out at open areas in southern Israel pic.twitter.com/CM3MxMVZEU