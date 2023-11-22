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Новости » Арабо-израильский конфликт
22.11.2023 13:50 Аркадий Бочаровский

Бывший шеф Моссада: после сделки американцы будут требовать прекращения войны

Бывший глава Моссада Эфраим Халеви прокомментировал соглашение между Израилем и ХАМАС об освобождении пленных, заявив в интервью ynet Live, что "это лучшая сделка, которая могла быть достигнута на данном этапе". 

По его словам, "будет очень сильное международное давление, в том числе со стороны США. Американцы рассматривают эту сделку как шаг в направлении окончания войны". 

Он добавил, что "если процесс обмена будет доведен до конца, то возобновить боевые действия будет гораздо сложнее, несмотря на заявление премьер-министра о том, что они будут продолжены до разгрома ХАМАСа".

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