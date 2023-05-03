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Бунт в тюрьме Мегидо: новые подробности
03.05.2023 19:54 Алина Груднева

Бунт в тюрьме Мегидо: новые подробности

В израильской военной тюрьме Мегидо заключенные устроили бунт, напав на надзирателей.

Об этом свидетельствуют обновленные данные израильских СМИ об инциденте.

Уточняется, что заключенные попытались напасть на надзирателей в одном из крыльев.

Охранники отбились слезоточивым газом. В ШАБАСе заявили, что инцидент взят под контроль. Пострадавших среди сотрудников тюрьмы нет.

По данным 14-го канала, попытку атаки совершил заключенный, который состоял раньше в ХАМАСе.

Позже в ШАБАС сообщили о том, что заключенный-дебошир будет сурово наказан и понесет ответственность за свое поведение.

Ранее арабские СМИ распространили сообщения о том, что заключенные якобы захватили в заложники двух надзирателей тюрьмы.


 

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