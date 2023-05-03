



Бунт в тюрьме Мегидо: новые подробности

В израильской военной тюрьме Мегидо заключенные устроили бунт, напав на надзирателей.



Об этом свидетельствуют обновленные данные израильских СМИ об инциденте.



Уточняется, что заключенные попытались напасть на надзирателей в одном из крыльев.



Охранники отбились слезоточивым газом. В ШАБАСе заявили, что инцидент взят под контроль. Пострадавших среди сотрудников тюрьмы нет.



По данным 14-го канала, попытку атаки совершил заключенный, который состоял раньше в ХАМАСе.



Позже в ШАБАС сообщили о том, что заключенный-дебошир будет сурово наказан и понесет ответственность за свое поведение.



Ранее арабские СМИ распространили сообщения о том, что заключенные якобы захватили в заложники двух надзирателей тюрьмы.





