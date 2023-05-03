Новости » Происшествия
Бунт в Мегидо: заключенный будет сурово наказан
03.05.2023 21:27 Алина Груднева

Бунт в Мегидо: заключенный будет сурово наказан

Заключенный, отбывающий наказание за террористическую деятельность, будет привлечен к дисциплинарной ответственности за нападение на надзирателя тюрьмы Мегидо.

Об этом объявили вечером, 3 мая, в ШАБАСе.

Уточняется, что заключенный бунтовщик понесет за свое поведение суровое наказание.

Атака на надзирателей произошла через полтора дня после смерти голодавшего в тюрьме высокопоставленного члена "Исламского джихада" Хадера Аднана.

Изначально арабские СМИ распространили информацию, будто двух охранников взяли в заложники. Позже в ШАБАС сказали, что ситуация взята под контроль, а надзиратели ответили слезоточивым газом на попытку нападения на них.
 
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы