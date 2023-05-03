



Бунт в Мегидо: заключенный будет сурово наказан

Заключенный, отбывающий наказание за террористическую деятельность, будет привлечен к дисциплинарной ответственности за нападение на надзирателя тюрьмы Мегидо.



Об этом объявили вечером, 3 мая, в ШАБАСе.



Уточняется, что заключенный бунтовщик понесет за свое поведение суровое наказание.



Атака на надзирателей произошла через полтора дня после смерти голодавшего в тюрьме высокопоставленного члена "Исламского джихада" Хадера Аднана.



Изначально арабские СМИ распространили информацию, будто двух охранников взяли в заложники. Позже в ШАБАС сказали, что ситуация взята под контроль, а надзиратели ответили слезоточивым газом на попытку нападения на них.



