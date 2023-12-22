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Боевые псы в тоннелях ХАМАСа
22.12.2023 20:53 Аркадий Бочаровский

Боевые псы в тоннелях ХАМАСа

ЦАХАЛ опубликовал видео с камеры собаки подразделения Окец, которая проникла в подземный тоннель ХАМАСа в районе Исса, на юге города Газа.

Видео демонстрирует террористический тоннель длиной в сотни метров, в котором находятся командные и коммуникационные помещения, жилые залы площадью в десятки метров и объекты инфраструктуры, водоснабжения и электричества. К настоящему времени в ходе боевых действий бойцами и собаками из Окец были обследованы десятки тоннелей.
 



Бойцы ЦАХАЛа уничтожили подземный ход, который используется как форпост ХАМАСа. Это многоуровневый маршрут, этажи которого использовались для управления, контроля и перемещения между различными секторами. Туннель был уничтожен с помощью различных технических средств и в сотрудничестве с инженерными войсками 99-й дивизии.

"Впервые за время войны мы показываем работу собак на подземных маршрутах", - сказал капитан (в отставке) А., командир роты подразделения Окец. "Это подразделение является множителем силы, позволяющим вести разведку тоннелей противника. Собак запускают в тоннели первыми - и это сохраняет жизни солдат". Подразделение Окец - на переднем крае оперативных действий в боях над и под землей".

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