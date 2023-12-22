



Боевые псы в тоннелях ХАМАСа

ЦАХАЛ опубликовал видео с камеры собаки подразделения Окец, которая проникла в подземный тоннель ХАМАСа в районе Исса, на юге города Газа.



Видео демонстрирует террористический тоннель длиной в сотни метров, в котором находятся командные и коммуникационные помещения, жилые залы площадью в десятки метров и объекты инфраструктуры, водоснабжения и электричества. К настоящему времени в ходе боевых действий бойцами и собаками из Окец были обследованы десятки тоннелей.



תיעוד ממצלמת כלב עוקץ: תשתיות חשמל, מים וחדרי שהייה - מאות מטרים בתוך מנהרת חמאס@ItayBlumental pic.twitter.com/MaYcwqeUyE — כאן חדשות (@kann_news) December 22, 2023

Бойцы ЦАХАЛа уничтожили подземный ход, который используется как форпост ХАМАСа. Это многоуровневый маршрут, этажи которого использовались для управления, контроля и перемещения между различными секторами. Туннель был уничтожен с помощью различных технических средств и в сотрудничестве с инженерными войсками 99-й дивизии."Впервые за время войны мы показываем работу собак на подземных маршрутах", - сказал капитан (в отставке) А., командир роты подразделения Окец. "Это подразделение является множителем силы, позволяющим вести разведку тоннелей противника. Собак запускают в тоннели первыми - и это сохраняет жизни солдат". Подразделение Окец - на переднем крае оперативных действий в боях над и под землей".