



Боевики Палестинского исламского джихада обстреляли поселение, поврежден дом

ЦАХАЛ сообщил, что в пятницу вечером палестинские боевики обстреляли поселение на севере Шакед на севере Самарии, примерно в 10 км к западу от палестинского города Дженин. В результате нападения был поврежден жилой дом, мирные жители не пострадали.



Ответственность за нападение взяло на себя местное крыло палестинской террористической группировки "Исламский джихад".



ЦАХАЛ заявил, что в этот район были направлены войска для поиска подозреваемых, которые скрылись с места происшествия.

