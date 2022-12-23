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Боевики Палестинского исламского джихада обстреляли поселение, поврежден дом
23.12.2022 21:15 Евгения Маркова

Боевики Палестинского исламского джихада обстреляли поселение, поврежден дом

ЦАХАЛ сообщил, что в пятницу вечером палестинские боевики обстреляли поселение на севере Шакед на севере Самарии, примерно в 10 км к западу от палестинского города Дженин. В результате нападения был поврежден жилой дом, мирные жители не пострадали.

Ответственность за нападение взяло на себя местное крыло палестинской террористической группировки "Исламский джихад".

ЦАХАЛ заявил, что в этот район были направлены войска для поиска подозреваемых, которые скрылись с места происшествия. 
 

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