



Бен-Гвир: в провале службы безопасности виноваты Ганц и Айзенкот

Именно министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир является препятствием на пути создания чрезвычайного правительства. Министр хочет присутствовать в так называемом “узком кабинете” по принятию решений.



По словам его соратников: “За провал несут ответственность Ганц и Айзенкот, поскольку в прошлом они возглавляли службы безопасности”.



Соратники Бен=Гвира утверждают, что Итамар - единственный человек, который последние два месяца твердил, что следует действовать решительно и атаковать, поэтому он не может не быть в “узком кабинете”.