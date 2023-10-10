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Бен-Гвир: в провале службы безопасности виноваты Ганц и Айзенкот
10.10.2023 13:39 Катя Шульц

Бен-Гвир: в провале службы безопасности виноваты Ганц и Айзенкот

Именно министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир является препятствием на пути создания чрезвычайного правительства. Министр хочет присутствовать в так называемом “узком кабинете” по принятию решений.

По словам его соратников: “За провал несут ответственность Ганц и Айзенкот, поскольку в прошлом они возглавляли службы безопасности”.

Соратники Бен=Гвира утверждают, что Итамар - единственный человек, который последние два месяца твердил, что следует действовать решительно и атаковать, поэтому он не может не быть в “узком кабинете”.

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