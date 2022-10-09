



Бар-Лев: террорист будет пойман, живым или мертвым

Полиция продолжает поиски террористов, причастных к нападению на КПП Шуафат.



Правоохранители сообщили, что на данный момент к ним поступает много ложной информации, касательно местоположения террористов. Полиция призывает общественность ответственно отнестись к ситуации и не "спамить" подобной информацией, поскольку это затрудняет розыск террориста.



Министр общественной безопасности Омер Бар-Лев также отметил, что террористы будут пойманы в любом случае, включая виновного в гибели 18-летней военнослужащей ЦАХАЛа.



"Полиция Израиля и силы безопасности сейчас ведут поиски террориста, и они поймают его, живым или мертвым", — заявил он.