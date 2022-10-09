Теракт на КПП Шуафат: убита солдат ЦАХАЛа
Разрешено к публикации: 18-летняя военнослужащая ЦАХАЛа Ноа Лазар — была убита вчера террористами на контрольно-пропускном пункте Шуафат.
Погибшая была родом из Бат Хефер.
Со своими заявлениями по поводу случившегося уже выступили Ицхак Герцог, Яир Лапид и Омер Бар-Лев.
דובר צה"ל מוסר כי סמל נועה לזר ז"ל היא הלוחמת שנהרגה אתמול (שבת) במהלך פיגוע הירי במחסום שועפאט.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 9, 2022
סמל נועה לזר ז"ל בת 18 מבת חפר, לוחמת מעברים בגדוד ארז של המשטרה הצבאית.
נועה לזר ז״ל הועלתה מדרגת רב-טוראי לדרגת סמל לאחר מותה.
צה"ל משתתף בצער המשפחה וימשיך ללוותה pic.twitter.com/iiEwznyTpC