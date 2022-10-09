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Теракт на КПП Шуафат: убита солдат ЦАХАЛа
09.10.2022 08:27 Александр Юзовский

Теракт на КПП Шуафат: убита солдат ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: 18-летняя военнослужащая ЦАХАЛа Ноа Лазар — была убита вчера террористами на контрольно-пропускном пункте Шуафат.

Погибшая была родом из Бат Хефер.

Со своими заявлениями по поводу случившегося уже выступили Ицхак Герцог, Яир Лапид и Омер Бар-Лев.

 

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