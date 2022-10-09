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Лапид и Герцог прокомментировали гибель военнослужащей ЦАХАЛа
09.10.2022 08:55 Александр Юзовский

Лапид и Герцог прокомментировали гибель военнослужащей ЦАХАЛа

Премьер-министр Яир Лапид и президент Ицхак Герцог выступили с заявлениями по поводу гибели 18-летней военнослужащей ЦАХАЛа. 

"С разбитым сердцем я воспринял известие о ее смерти. От своего имени и от имени правительства Израиля я выражаю соболезнования ее семье и друзьям. Нет слов, чтобы облегчить их тяжелую утрату", -сказал Лапид и пообещал поймать убийцу.

К соболезнованиям присоединился и президент Ицхак Герцог.

"Выражаю соболезнования скорбящей семье солдата ЦАХАЛа и молюсь о выздоровлении раненых в результате нападения со стрельбой в Иерусалиме", - сказал Герцог.

"Ни один отвратительный террорист не сломит наш дух. Мы будем бороться с терроризмом и продолжать строить нашу жизнь и отмечать наши праздники. Мы доверяем ЦАХАЛу и силам безопасности", - добавил он.

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