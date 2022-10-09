



Лапид и Герцог прокомментировали гибель военнослужащей ЦАХАЛа

Премьер-министр Яир Лапид и президент Ицхак Герцог выступили с заявлениями по поводу гибели 18-летней военнослужащей ЦАХАЛа.



"С разбитым сердцем я воспринял известие о ее смерти. От своего имени и от имени правительства Израиля я выражаю соболезнования ее семье и друзьям. Нет слов, чтобы облегчить их тяжелую утрату", -сказал Лапид и пообещал поймать убийцу.



К соболезнованиям присоединился и президент Ицхак Герцог.



"Выражаю соболезнования скорбящей семье солдата ЦАХАЛа и молюсь о выздоровлении раненых в результате нападения со стрельбой в Иерусалиме", - сказал Герцог.



"Ни один отвратительный террорист не сломит наш дух. Мы будем бороться с терроризмом и продолжать строить нашу жизнь и отмечать наши праздники. Мы доверяем ЦАХАЛу и силам безопасности", - добавил он.