



Автобус со школьниками закидали камнями в Иорданской долине



Утром 9 ноября в автобус со школьниками, который направлялся в школу "Тамар" из поселения Шадмот Мехола в Иорданской долине, были брошены камни.



Два ученика впали в шоковое состояние.



"Закидывание камнями автобуса, разбитое лобовое стекло - это событие, с которым нельзя смириться", - сказал глава совета Иорданской долины Давид Альхаини. "Региональный совет Иорданской долины заботится о детях и об этом инциденте, мы не можем принять реальность, когда школьников и жителей будут забрасывать камнями", - добавил он.