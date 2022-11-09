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Автобус со школьниками закидали камнями в Иорданской долине
09.11.2022 10:14 Аркадий Бочаровский

Автобус со школьниками закидали камнями в Иорданской долине


Утром 9 ноября в автобус со школьниками, который направлялся в школу "Тамар" из поселения Шадмот Мехола в Иорданской долине, были брошены камни.

Два ученика впали в шоковое состояние.

"Закидывание камнями автобуса, разбитое лобовое стекло - это событие, с которым нельзя смириться", - сказал глава совета Иорданской долины Давид Альхаини. "Региональный совет Иорданской долины заботится о детях и об этом инциденте, мы не можем принять реальность, когда школьников и жителей будут забрасывать камнями", - добавил он.

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