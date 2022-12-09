Аббас против насилия в отношении Израиля, но все может измениться
Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас выступает против насилия в отношении Израиля.
Об этом он сказал в интервью Al Arabiya.
Тем не менее, Аббас предупредил, что в будущем может изменить свое отношение к этому вопросу.
"Я не поддерживаю вооруженное палестинское сопротивление, но это может измениться. Это может измениться — завтра, послезавтра или в другое время. Все меняется", — сказал Аббас.
По его словам, палестинцев "угнетают", в связи с чем они теряют терпение.