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Аббас против насилия в отношении Израиля, но все может измениться
09.12.2022 10:27 Алина Груднева

Аббас против насилия в отношении Израиля, но все может измениться

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас выступает против насилия в отношении Израиля.

 
Об этом он сказал в интервью Al Arabiya.
 
Тем не менее, Аббас предупредил, что в будущем может изменить свое отношение к этому вопросу.
 
"Я не поддерживаю вооруженное палестинское сопротивление, но это может измениться. Это может измениться — завтра, послезавтра или в другое время. Все меняется", — сказал Аббас. 
 
По его словам, палестинцев "угнетают", в связи с чем они теряют терпение.

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