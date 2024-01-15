



6 октября: военная разведка проигнорировала сигналы в сетях связи ХАМАСа

Известный журналист Надав Эяль опубликовал материал о провале военной разведки ночью 6 октября.



Ночь на 6 октября стала одной из самых драматичных в истории израильской разведки. Как уже было опубликовано ранее, был получен важный индикативный признак, который стал результатом оперативной деятельности, проведенной агентами ШАБАКа в прошлом, и который свидетельствовал о возможности наземного рейда ХАМАСа на израильскую территорию.



Этот признак уже появлялся в прошлом, но наземного вторжения ХАМАСа не случилось. И все же - он стал главной причиной, того, что глава ШАБАКа встал посреди ночи и того, что разбудили начальника Генштаба. Были и другие, противоположные признаки, которые наводили на мысль, что речь идет об учениях.



Но произошло еще что-что, что до сих пор не обсуждалось, и это было зафиксировано подразделением электронной разведки 8200. Это нечто было очень значительным. Подробности запрещены к публикации военной цензурой. То, что возможно сказать - речь идет об “очень важных сигналах“ в средствах связи ХАМАСа. Не то, что расшифровывается задним числом, а в реальном времени.



(Отмечу в качестве фона, что с начала войны пресс-служба ЦАХАЛа публиковала записи телефонных разговоров в Газе - мирных жителей и террористов). Эти сигналы, ради которых, как говорят бывшие старшие офицеры АМАНа, существуют ночные смены, да и само подразделение 8200.



Это настолько явные сигналы, что они просто “кричали” о том, что надвигается нечто большое, как сказал высокопоставленный сотрудник АМАНа. В какой-то момент той ночи сотрудник военной разведки предположил, что причиной появления сигналов был просчет ХАМАСа - опасение, что Израиль собирается атаковать его, и речь шла о реакции на это.



В три часа ночи помощник начальника военной разведки, АМАН, разбудил его. Я понятия не имею, что ему сказали. Официальные представители ЦАХАЛа и службы безопасности говорят, что в 4 часа утра, в печально известном разговоре между начальником штаба, командующим Южным округом и главой оперативного управления, глава АМАНа не участвовал (!) . И эти важнейшие сигналы, зафиксированные 8200, их четкие индикации, не упоминаются.



В реальности командующий и начальник разведки Южного округа к своему изумлению узнают о них только через несколько дней. Из-за этого провала существует острый конфликт между АМАНом, командованием Южного округа и другими командными структурами.



Около пяти часов утра офицер АМАНа звонит в подразделение 8200, обеспокоенный сигналами в средствах связи ХАМАСа. "Поговорим утром", - отвечают ему. Через 95 минут началась война.