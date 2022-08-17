



За бортом

То, что раньше выглядело лишь тенденцией, теперь стало очевидным фактом: «русских» в израильской политике видеть не хотят. Ни в маленьких партиях, ни в крупных. Ни в левых, ни в правых. Независимо от того, насколько эти деятели ассоциируют себя с русскоязычной общиной. Доказательства налицо: Авода и вовсе обошлась без «русских», в Ликуде Юлий Эдельштейн скатился со второго места на двадцать пятое, а остальные кандидаты и вовсе оказались за бортом.



Чем же не угодили своим боссам условно «русские» политики (на самом деле, среди них есть люди с украинскими корнями, белорусскими, молдавскими, и так далее)? Может быть, тем, что время от времени меняли свою партийную принадлежность? Но этим грешит чуть ли не каждый второй депутат Кнессета, и никогда еще перебежчики не становились поводом для дискриминации целой общины. Можно найти этому другое объяснение: мол, Эдельштейн поплатился за свой бунт, за то, что осмелился претендовать на пост председателя партии. Но тогда непонятно, в чем провинились его коллеги, вполне лояльные партийному руководству. И если речь идет о личных счетах, почему их не ждут с распростертыми объятиями в других списках? Неужели партийные лидеры не верят, что наша миллионная алия принесет им столь важные для победы голоса?



Да, не верят, потому что так оно и есть – не принесет. В отличие от эфиопской общины, чьих представителей охотно ставят на забронированные "олимовские" места, наши люди далеко не всегда голосуют за своих. Порой даже происходит наоборот – за них не голосуют, именно потому, что они свои, но от этого никакого толку? Каких существенных добились "русские" деятели для своих избирателей за двадцать с лишним лет участия в политической жизни? Выходного дня на Новый год?



А ведь все так хорошо начиналось. Мы первая алия, которая не дала растворить себя в израильском плавильном котле, как нам ни внушали, что без этого жить в еврейском государстве невозможно. Мы сохранили русский язык и сделали его практически общеупотребительным, мы открыли свои школы, СМИ, библиотеки и театры, мы внесли огромный вклад в науку, медицину и сферу высоких технологий. Понятие "русский израильтянин" не исчезло со временем, а напротив, закрепилось в стране – доказательством тому наши дети и внуки, родившиеся в Израиле, но говорящие на русском языке.



Но это касается науки и культуры. В политике все складывалось иначе. Сначала партийные деятели наперебой заверяли нас, что сами будут защищать интересы репатриантов. Потом, оценив нашу электоральную силу, стали приглашать в свои списки "русских" кандидатов. Нас настолько убедили в том, что секторальные партии – зло, что создатель первого успешного "русского" списка Натан Щаранский считал, что его партия "выполнит свои задачи и самораспустится". Партия действительно самораспустилась, вернее, саморазвалилась много лет назад, но ее задачи – достойная жизнь и равные права для репатриантов – не выполнены до сих пор.



В отличие от культуры, "русскую" политику удалось приручить. Ее представители разошлись по партиям и муниципальным спискам – кто согласно своим политическим взглядам, кто в поисках теплого места – и в первое время приносили своим однопартийцам голоса и мандаты. Но вскоре оказалось, что многие из них все же растворились в политическом плавильном котле, начали играть в те же игры, что и все остальные народные избранники, хватать крошки с барского стола и даже претендовать на крупные куски пирога. Кое-кто проявил амбиции и стал заявлять свои права на власть. Этим деятелям казалось, что их отсутствие опыта компенсируется электоральным весом общины, которая стоит у них за спиной. Между тем, за спиной у них уже почти никого нет. Русскоязычные избиратели быстро разобрались, что "свои люди" просто используют их голоса в собственных интересах. Казалось бы, перед глазами наших политиков был пример других так называемых секторальных списков и депутатов – тех же "харедим" и "эфиопов", которые изо всех сил бьются за свою общину и добиваются результатов. Но они, похоже,нас считают стадом, которое послушно пойдет за пастухом, просто услышав команду на родном языке.



Временные успехи на партийном поприще кое-кому вскружили голову. Некоторые русскоязычные деятели решили, что они сами по себе со своими амбициями и талантами, представляют ценность для Израиля. Увы, ценность политика определяется прежде всего поддержкой масс. Наши "русские" потеряли поддержку своей общины, а никакой другой не обрели. Это особенно ярко проявилось в Ликуде, где голосование на праймериз проходит по утвержденным "наверху" спискам.



Может быть, те, кто остался в политической обойме, и новые претенденты учтут эти ошибки и постараются их не повторить. А пока по "русской" политике и ее престижу нанесен чувствительный удар, отбросивший ее далеко назад. Тем, кто захочет ее возродить, придется начинать сначала.