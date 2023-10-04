



Время закрывать глаза

Напряжение на границе с Газой нарастает. У забора безопасности то и дело происходят беспорядки, снова пошли в ход «огненные шары», готовятся теракты, которые пока, к счастью, удается предотвратить. Тем временем представители террористических группировок, собравшись в Бейруте, координируют свои действия против «сионистского образования».



Что же делает Израиль? Обсуждает вопрос об увеличении квоты для жителей Газы на разрешение работать на нашей территории. ШАБАК и армейское командование поддерживают это требование и рекомендуют не закрывать въезд рабочим из Газы в ответ на эскалацию. Министр национальной безопасности Бен-Гвир, наоборот, выступает за жесткие меры, но к его мнению, похоже, никто не прислушается.



Для кого-то из читателей может оказаться шокирующей новостью тот факт, что в Израиле работают палестинцы из Газы, ведь мы привыкли говорить о блокаде сектора. Такое решение было принято в 2021 году при правительстве Беннета-Лапида, а кабинет Нетаниягу, придя к власти, не стал его отменять. Расчет был на то, что население сектора оценит экономические преимущества сотрудничества с Израилем, перестанет поддерживать агрессивную политику своих властей, и тогда самому ХАМАСу придется стать белым и пушистым.



В итоге жители Газы принесли своей экономике миллионы шекелей, но акты агрессии не прекратились. Только теперь у демонстрантов, кидающих в солдат камни и бутылки с зажигательной смесью, появилось новое требование: впускать в Израиль в несколько раз больше рабочих. В это же время боевики ХАМАСа при поддержке Ирана активно занимаются подготовкой терактов в Иудее и Самарии, однако крупных столкновений и ракетных обстрелов из Газы в последнее время действительно не происходит. Что касается мелких вылазок, то силовики рекомендуют пока закрывать на них глаза. Вот если пострадают солдаты или граждане Израиля, мы, конечно, ответим со всей мощью, грозно предупредил министр обороны Йоав Галант.



Выходит, мы опять ждем пролитой крови, чтобы ударить по врагам, да еще пытаемся с ними торговаться по принципу «мир в обмен на заработки». Между тем, наживаясь на нашем великодушии, они только сильнее нас ненавидят и ждут подходящего случая, чтобы воткнуть нам нож в спину. Годы жизни бок о бок с палестинцами показали, что времена могут быть более или менее спокойными, но полного примирения не будет никогда. Так стоит ли подвергать наших граждан риску, пытаясь задобрить и подкупить тех, кто мечтает нас уничтожить? И не следует ли реагировать мгновенно и жестко, лишая их заработка в Израиле, по меньшей мере, на время, если не навсегда?



Так рассуждает Бен-Гвир, и с ним согласны многие израильтяне, в том числе вовсе не относящие себя к радикальному крылу. К тридцатилетию Осло и через 18 лет после размежевания с Газой в мирном процессе разочаровалось даже большинство его убежденных сторонников. Тем более вызывает удивление рекомендация силовиков не закрывать границу с Газой, несмотря на беспорядки.



Нужно понимать, что в отношении Газы и Западного берега ЦАХАЛ и ШАБАК решают тактические, а не стратегические задачи. Никакая стратегия с палестинскими территориями не работает, будь то жесткий военный контроль или иллюзия сотрудничества. А тактика как раз и заключается в том, чтобы по максимуму предотвращать вылазки боевиков и теракты «здесь и сейчас». Это не слабость, не малодушие, это еще один мирный день для нашей страны и, возможно, спасенные жизни наших граждан. Никто не знает, что будет завтра, но если сегодня ради общего спокойствия нужно пустить несколько тысяч палестинцев на работу, то давайте это сделаем. В противном случае к бушующей у забора толпе присоединятся те, кого не пустили в Израиль. ХАМАСу и Исламскому джихаду нетрудно будет спровоцировать раздраженных людей на более агрессивные действия. В итоге мы получим неожиданную и незапланированную эскалацию, ракетные атаки, военную операцию ЦАХАЛа…



Ключевое слово здесь - «незапланированную». Эскалация все равно произойдет рано или поздно, когда ХАМАС получит достаточно оружия, а у населения Газы появится тот или иной повод для недовольства. Но это должно случиться не раньше, чем обострение станет политически выгодно израильскому правительству. Тогда оно отменит послабления и позволит армии частично разгромить террористическую инфраструктуру. Ну, а сейчас, пока сохраняется надежда на урегулирование с Саудовской Аравией, Израилю не стоит закручивать гайки для палестинцев и провоцировать ХАМАС. Всему свое время.



В данном случае, Бен-Гвир и его единомышленники правы: уступки палестинским бунтовщикам дают нам лишь временную передышку и укрепляют положение ХАМАСа и других бандформирований. Политики научились лавировать между этими передышками и столкновениями, извлекая пользу из того и другого. Ну, а народ Израиля научился быть благодарным за каждый день, когда в нас не стреляют, и не задавать лишних вопросов.