



Просите мира у Иерусалима

Биньямин Нетаниягу - посредник при заключении мира между Украиной и Россией? Это предположение, мягко говоря, вызывает недоумение. Еще более странно, что прозвучало оно из уст советника президента Зеленского - Михаила Подоляка, в то время как другие украинские политики критикуют позицию нового правительства Израиля как «более пророссийскую». Да и о самих переговорах речи никто не ведет, напротив, все сходятся в том, что война закончится нескоро…



Однако, если рассматривать ситуацию в глобальной перспективе, то рано или поздно заключение долговременного или постоянного перемирия станет актуальным. Тогда для посредничества понадобится политик, достаточно авторитетный и уважаемый, которому в равной степени могут доверять Москва и Киев. У нашего премьера есть все основания претендовать на эту роль, более того - здесь у него практически нет конкурентов. Разве что Эрдоган… Но имперские амбиции турецкого президента хорошо известны и не могут не насторожить обе стороны. К тому же Турция - член НАТО, с которой Россия якобы воюет на территории Украины.



Дело не только в том, что Нетаниягу гораздо серьезнее, чем его предшественники, стремится сохранить нейтралитет в этом конфликте, - дело в самой его личности. Когда в начале войны свои услуги по примирению сторон предложил Беннет, его предложение было проигнорировано, хотя тогда еще оставалась надежда заморозить конфликт на первом этапе. При всем нашем уважении к «правительству перемен», для международных кругов Беннет и Лапид были и остались никем, случайными фигурами на политической шахматной доске. Что касается Биби, то можно относиться к нему, как угодно, но он - Политик с большой буквы. У него есть политический вес и репутация, пусть не столь однозначная, но признанная во всем мире. Его недавнее возвращение к власти подтвердило то, что сам он старательно внушал всем вокруг: перерыв в правлении был лишь досадным эпизодом, и впереди его ждет долгая и успешная карьера. Для Путина он не просто давний знакомый и чуть ли не друг, но и равный ему по статусу.



Любой договор между Россией и Украиной возможен лишь при получении сторонами необходимых им гарантий, и Путину такие гарантии может дать только Нетаниягу. (Оставим в стороне моральный аспект гарантий для агрессора, поскольку без них мирные переговоры невозможны.) Никого другого кремлевский диктатор слушать не станет, никому больше он не поверит, и никто другой, что особенно важно, не сможет добиться соблюдения этих гарантий Белым домом. Пусть кабинет Байдена не жалует лидера крайне правого правительства, но Биби пользуется большим уважением в Конгрессе и Сенате, да и исторического сотрудничества США и Израиля никто не отменял.



С начала войны Нетаниягу ни разу не критиковал Путина и не осуждал открыто действия России. Сейчас в его позиции появился новый нюанс: мол, Путин должен понять, что совершил ошибку, напав на Украину. Эту мысль можно логически продолжить: Биби готов объяснить своему старому приятелю, почему так опасна эта ошибка и как ее исправить.



А что же украинская сторона? На первый взгляд, у Киева немало претензий и к Израилю, и лично к Нетаниягу, и особой дружбы между ним и Зеленским никогда не было. Но и у них нет повода упрекать еврейское государство и его правительство в том, что они поддерживают врагов Украины. Молчание во время войны станет преимуществом Израиля, когда речь зайдет о мире. Всем известно умение Биби торговаться, искать компромиссы и добиваться своего. К тому же у Израиля найдется, что предложить разоренной и разрушенной Украине.



Эта посредническая миссия крайне нужна и самому Нетаниягу, так что не исключено, что именно к ней он и готовится, заново наводя мосты с Кремлем. Положение премьера и его коалиции не слишком устойчиво: половина страны возмущена правым уклоном новой власти и назначением радикальных политиков на ответственные посты. В его родной партии Ликуд растет недовольство коалиционными соглашениями и в любой момент может созреть заговор, а впереди маячит судебный процесс с непредсказуемым результатом. Но все эти трудности останутся позади, если Биби сумеет прекратить самую страшную войну столетия и добиться мира между Россией и Украиной. Посредник подобной «сделки века» может всерьез рассчитывать на Нобелевскую премию мира. Но и без Нобеля никто не посмеет признать его виновным в суде, сместить с поста или объявить ему вотум недоверия.



Помимо всего прочего, успешное мирное посредничество существенно повысит рейтинг Израиля на мировой арене. Не только участники договора, но и многие другие страны перестанут голосовать против антиизраильских резолюций в ООН. Обвинения в оккупации и угнетении палестинского народа, которые предъявляют еврейскому государству, стихнут по крайней мере на время. Иерусалим вместо символа неразрешимого конфликта (что отражено даже в молитве «Просите мира Иерусалиму») станет символом примирения. В качестве инициатора мирного договора Израилю будет легче мобилизовать союзников в своем противостоянии с Ираном и добиться запрета на иранскую ядерную программу. Да и есть ли более почетная, гуманная и благородная миссия, чем остановить кровопролитие и принести мир народам?!



Способен ли Нетаниягу, именно он, осуществить эту миссию? Способен. Но увы, от него зависит далеко не все. Пока нет никаких признаков приближения к миру, и вряд ли что-то изменится, если Израиль вновь первым предложит такую инициативу. Скорее это пойдет во вред всем - и Украине, и России, и Израилю, - как и сорванные переговоры, если стороны будут к ним не готовы, как и преждевременно заключенный мир, который вскоре будет нарушен. Наш собственный опыт, опыт отношений с палестинцами, показывает, что невозможно примирить два народа, пока хотя бы один из них этого не хочет. И если Нетаниягу действительно примеривается к роли миротворца, ему не стоит торопиться, как бы его не подгоняли собственные проблемы и амбиции. В случае провала или неудачи виноватыми окажемся мы - Израиль и вообще евреи.

