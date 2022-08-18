



Предложения, от которых нельзя отказываться

В каждой стране есть свои традиции начала учебного года. Где-то устраивается торжественная линейка, в дни моего рижского детства первокласники возлагали цветы к памятнику Ленина. В Израиле есть своя никем не утвержденная, но почти не нарушаемая традиция. Первого сентября учителя бастуют или, в лучшем случае, шантажируют страну возможной забастовкой. Не стал исключением и нынешний год.



Все согласны с тем, что наша система образования далеко не идеальна. Это – мягко говоря. На самом деле – в ней огромное количество проблем. И во многом эти проблемы связаны с неконструктивной позицией учительских профсоюзов.



Профсоюзы учителей и их председатели Ран Эрез и Яфа Бен-Давид давно овладели нехитрым искусством шантажа. Им глубоко наплевать, что от забастовок учителей страдают не только миллионы родителей, но и дети. Да, профсоюзы призваны защищать интересы своих членов, но не ценой ущемления жизненно важных интересов других граждан, и, особенно, детей. За долгие годы циничного шантажа профсоюзы учителей выбили у государства условия, каких нет почти ни у кого из других категорий работников. Так, учителя не отбивают карточки учета своих рабочих часов, что позволяет многим директорам платить некоторым приближенным учителям полную ставку, хотя они её и не вырабатывают. Есть учителя старших классов, которые преподают только одну дисциплину, и как раз ту, по которой экзамены на аттестат (багрут) проходят в начале учебного года. После экзамена изучение этого предмета прекращается, но учителя исправно получают зарплату до конца учебного года. Все попытки наладить учет фактической занятости учителей блокируются профсоюзами учителей.



Молодые учителя получают позорно малые зарплаты, в то время, как учителя с большим стажем получают зарплаты, которым могут позавидовать иные работники хайтека. При этом, их зарплата никак не зависит от качества преподавания, а исключительно от «выслуги лет». Любые усилия минфина сократить этот разрыв в зарплатах «ветеранов» и молодых учителей, между прочим, самый большой в странах OEСD, натыкаются на сопротивление профсоюзов учителей, которые защищают, в основном, именно интересы педагогов со стажем.



В результате в школах наблюдается острая нехватка учителей. Многие молодые педагоги с профильным образованием не готовы ждать достойных зарплат десятилетиями, и через год-другой уходят из школ, предпочитая профессии, где нормально платят здесь и сейчас.



Вот и в эти дни в центре острых споров на переговорах Министерства финансов с профсоюзами учителей стоят вопросы оплаты труда учителей. Сейчас, когда до начала (или не начала?) нового учебного года осталось менее двух недель, Министерство финансов после тщательного анализа ситуации вместе с Министерством образования и специалистами в области школьного образования, сделало новые встречные предложения профсоюзам.

В чем суть этих предложений? На пресс-конференции, проведенной министром финансов Авигдором Либерманом и уполномоченным Минфина по зарплатам Коби Бар Натаном, были оглашены главные из них.



Согласно этим предложениям, зарплата начинающего учителя на полную ставку будет составлять 9000 шекелей. Это уже вполне приличная зарплата, по крайней мере, для начала.



Очень важный момент – стажерам будет выплачиваться полная зарплата. Что это такое – я знаю не понаслышке. Моя невестка в этом году начинает преподавать в одной из престижных школ Реховота. До этого два года после окончания университета она находилась в статусе стажера, получая смешную зарплату в размере около трех тысяч шекелей. Именно на этом этапе происходит отсев многих потенциальных учителей, и школы теряют сотни учителей со специальным педагогическим образованием.

Увеличатся доплаты за дополнительные функции в школах, например, за классное руководство, а также доплаты за работу в системе специального образования. Не обойдены вниманием и директора школ, на чем особенно настаивали профсоюзы. Не знаю, удовлетворят ли их новые предложения Минфина на добавку к их зарплатам от 2500 до 5400 шекелей.



Одним из самых острых вопросов в переговорах между Минфином и профсоюзами был вопрос об отпусках и днях отдыха. Это очень болезненный вопрос для всех родителей страны. Дни отдыха в школах в значительной степени не совпадают с днями отдыха остальных работников в стране. Наши школьники (и, соответвенно, учителя) отдыхают до неприличия много. Кто-то подсчитал, что наши учителя работают всего около ста дней в году. Честно скажу, я эти данные не проверял, да и родителей в данном контексте волнуют не столько учителя, сколько дети. Родителям много дней в году приходится решать сложную задачу: с кем оставить детей, у которых каникулы или просто очередной праздничный или послепраздничный день, в то время, когда родителям надо отправляться на работу. Вот уже много лет обсуждаются планы «синхронизации» отпусков детей и родителей, уменьшения продолжительности каникул. Но профсоюзы учителей не готовы поступиться ни одним днем отдыха учителей.



Новые предложения предусматривают перенос некоторых выходных для учеников, которые в то же время являются рабочими для остального населения Израиля, на пятницы, отмену пяти дней пасхальных каникул, во время которых многие израильтяне продолжают работать, в обмен на другие выходные дни. Согласятся ли на это профсоюзы?



Наконец, важный вопрос, который неоднократно поднимали Либерман и специалисты в области образования: вознаграждение за качество преподавания. Сейчас качество преподавания совершенно не учитывается. Бездарный и просто плохой учитель получает зарплату только в зависимости от стажа работы, и столько же сколько блестящий преподаватель с таким же стажем. При этом, плохого учителя практически невозможно уволить. В новых предложениях предусмотрена бо́льшая свобода директоров школ в вопросах увольнения.



Что же касается поощрения лучших, Минфин предлагает предоставить Министерству образования право заключать личные трудовые договора с отдельными учителями с более высокой оплатой их труда. Это предложение внесено не только с целью вознаграждения качества преподавания, но и чтобы привлечь учителей в периферийные школы, где особенно ощущается нехватка квалифицированных кадров.



Предложения Минфина сделаны. Предожения взвешенные, и вполне щедрые. Теперь слово за профсоюзами учителей. Готовы ли они сделать встречный шаг, или по-прежнему считают, что время перед выборами – самое удобное для шантажа государства? От их реакции зависит, будем ли мы, как обычно, до последней минуты находиться в неведении: начнется ли новый учебный год 1 сентября, или нас снова ждет забастовка.



Михаил Вайнберг