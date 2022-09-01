



Ответственные безответственные

Государственная комиссия по расследованию причин катастрофы на горе Мерон, в июне прошлого года унесшей 45 жизней, разослала предостережения о возможности признания ответственными) на иврите (מכתבי אזהרה -18-ти персонам. В большинстве это чиновники разных рангов, отвечавшие за безопасность мероприятия: полицейские чины, включая генерального комиссара полиции, сотрудники министерства по делам религий, включая тогдашнего министра Якова Авитана (ШАС), представители местной власти и устроители мероприятия. Особняком в числе предупрежденных стоят тогдашние министр внутренней безопасности Амир Охана и глава правительства Биньямин Нетаниягу (оба – Ликуд).



Возможное привлечение двух последних к ответственности за гибель 45 человек, по понятным причинам, представляет особый общественный интерес. Ведь, по меткому выражению журналистки Симы Кадмон, эти двое "всегда за все в ответе, когда надо покрасоваться перед телекамерами, но никогда ни в чем не виноваты".

Государственная следственная комиссия считает иначе. Вот что этим двоим "инкриминируется" (слово закавычено, т.к. речь пока идет не об уголовном судопроизводстве): "Амир Охана знал о возможных рисках [планировавшегося торжества], но не придал им должного значения и не действовал как должно.

Постановил, что празднество можно провести без ограничения численности участников, без того, чтобы вопрос был всесторонне изучен". "Биньямин Нетаниягу в силу занимаемой им должности знал или должен был знать, что мемориальный комплекс РАШБИ годами содержится с нарушениями техники безопасности, грозящими привести к катастрофе. Не действовал должным образом для устранения нарушений, хотя вопрос не раз выносился на обсуждение [возглавляемого им] правительства".



Казалось бы, все очевидно. Правительство во главе с Нетаниягу и министр внутренней безопасности (коему подведомственны полиция и другие службы, отвечающие за безопасность граждан) годами попустительствовали беспределу, чинимому ультраортодоксальными "махерами" на горе Мерон. Последние получали огромные доходы от проведения массовых мероприятий, на которые собирались десятки, а то и сотни тысяч человек, не утруждая себя особой заботой об их безопасности. А зачем? Это требует расходов, всевозможных мер предосторожности и другой нервотрепки. Куда проще воспользоваться любезной протекцией ультраортодоксальных министров и депутатов. Они убедительно попросят кого надо, а кто надо закроет глаза или даст указание закрыть глаза, сославшись на политическую / государственную / общественную целесообразность / значимость (нужное подчеркнуть). Так и творилось годами. Пока не грянул гром, и под обломками состряпанной кое-как трибуны, а потом и в давке, погибли 45 человек. Сотни ранены и покалечены. И тут выяснилось, что попустительство в наших палестинах – не то, что не преступление. Даже не грех. Нетаниягу, оказывается, ничего не знал. Так и заявил следственной комиссии: "Я не могу отвечать за то, чего не знаю. Если бы мне сказали, что возможна трагедия, я бы этим занялся"... Вот так. Знали все. О беспределе на горе Мерон годами писали и вещали все (в том числе и ортодоксальные) СМИ. Вопрос не раз и не два выносился на обсуждение правительства (и исправно отправлялся под сукно). А глава правительства ничего не знал. Тот самый глава правительства, нигде и никогда не упускающий случая похвастаться своей прозорливостью.



По поводу такой избирательной неосведомленности Нетаниягу член комиссии, генерал в отставке Шломо Янай заметил: "Командир и начальник обязан знать. Он обязан выявлять важное и заниматься этим".



На это справедливое замечание Нетаниягу ответствовал: "Я не изучал внимательно все и вся. Я до таких подробностей не опускаюсь"… Собственно, на этом можно было бы и закончить. Глава правительства, не опускающийся до таких мелочей как жизнь и здоровье граждан его страны, – это именно то, о чем граждане страны могут и должны мечтать. Но трудно удержаться от приведения немного пространной цитаты из статьи уже упоминавшейся Симы Кадмон. К этому, уж действительно, ни убавить, ни прибавить:

"Даже если бы члены комиссии все как один состояли в ЦК Ликуда, они бы и тогда затруднились поверить заверениям Нетаниягу, что, дескать, распорядок празднеств на горе Мерон устанавливался не под давлением ортодоксальных политиков. Даже на необитаемом острове трудно было бы не услышать о давлении, оказываемом политиками из этих фракций, требовавших от правительства снять любые ограничения численности участников торжеств. Поэтому удивительно, что комиссия не предостерегла о возможной ответственности Арье Дери (тогда - министра внутренних дел)…



Так что же дальше? Через год (а, может и позже) мы снова услышим про все это. За это время адвокаты будут изучать материал, просить все новых отсрочек. Что делает уж совсем смехотворной официальную реакцию пресс-службы Ликуда на рассылку предостережений: "Время выбрано из политических соображений. Нельзя посылать предостережения кандидатам в депутаты во время избирательной кампании"…



Кабы не было смешно, было бы грустно. Это когда, позвольте полюбопытствовать, у нас на дворе нет избирательной кампании, и кто, позвольте напомнить, в этом виноват?"…

Алик Венгеров