



Гости из будущего

Капризная, самоуверенная тыквенная алия по-прежнему не дает покоя старожилам. Что они о себе воображают? Кто им сказал, что, едва приехав в чужую страну, они имеют право на собственное мнение о ней? Да еще могут это мнение публично выражать - писать в блогах, давать интервью, участвовать в акциях протеста? Да, мы тоже в 90-х выходили на митинги, но наши требования касались в первую очередь условий нашей собственной абсорбции. А эти новенькие протестуют против политики правительства, как будто что-то в ней понимают! Они за левых, против религии и еврейского характера государства, да они просто не евреи!.. Пора менять Закон о Возвращении…



«Ватиковские» споры о новоприехавших чаще всего сводятся к обсуждению еврейского процента и параграфа о внуках. На первый взгляд, это кажется странным. Алия 90-х больше всех пострадала от дискриминации по составу крови. Именно они добивались открытия светских кладбищ и равноправного захоронения павших солдат-неевреев, боролись за гражданские браки и демократическую процедуру гиюра. Благодаря им в Израиле теперь официально разрешено праздновать Новый год, а из документов исчезла графа «национальность» с ее позорной записью «ло рашум» - «не установлено». А теперь те же люди требуют закрыть въезд своим бывшим соотечественникам с «неправильным» происхождением, подпевая тем самым консервативным религиозным кругам, от которых в свое время немало натерпелись. Где тут логика?



Претензии к чистоте крови - самое простое и очевидное, что можно предъявить тыквенной алие. Мы постоянно сбиваемся на эту тему, потому что не можем сформулировать, чем же нас так раздражают новенькие. Мы не хотим признаться, что вообще не понимаем их, их поведения, мотивов, убеждений, как будто они явились не с нашей бывшей общей родины, а откуда-то с Марса.



Это ощущение не так далеко от истины. «Тыквенные» - не просто выходцы из совершенно других стран, какими стали Россия, Украина и даже Беларусь и Казахстан за годы, прошедшие с нашего отъезда. Они гости из другого мира, практически из будущего. Их молодость, учеба, профессиональное становление, расцвет карьеры пришлись по большей части на тучные «нулевые», которые в столицах и городах-миллионниках действительно казались наступившим будущим, по крайней мере, по сравнению с тогдашним Израилем. Товары и фирмы со всего мира, круглосуточно работающие торговля, сфера услуг, доступная для среднего класса частная медицина. Любой каприз за ваши деньги - и масса возможностей эти деньги заработать. Огромный спрос на идеи и на профессионалов в самых разных областях. Театр, кино, книги, музыка, архитектура, дизайн. СМИ, социальные сети, культурные площадки. Мир, открытый для путешествий, работы, учебы. Свобода творчества, свобода рынка, свобода слова...



Даже когда от свободы ничего не осталось и пришлось убегать с двумя чемоданами, уехавшие не забыли, какой должна быть жизнь нормального человека в нормальном государстве. Многие из их представлений кажутся нам диким, но может быть, мы просто до них не доросли, как и весь Израиль? Когда-то левая идеология ассоциировалась для нас исключительно с коммунизмом, а для них это прежде всего либерализм. Мы выросли в стране, где «секса не было», поэтому нас не волнует равноправие ЛГБТ, для них же это вопрос моральной чистоплотности. Мы в 90-е не успели повидать ничего, кроме совка и Израиля, а они ощущают себя гражданами мира. И когда они требуют свое тыквенное латте, они не издеваются и не бесятся с жиру, как нам кажется. Просто для них это такая же неотъемлемая часть нормальной жизни, как работа по специальности за достойную оплату, общение в соцсетях, клубы по интересам.



В отличие от многих из нас, начиная новую жизнь, они не порвали со старой, и не потому что их алия ограничивается периодом ППЖ - «пока Путин жив». Нет, они сохранили активную политическую позицию и готовы с одинаковым энтузиазмом бороться против войны, путинизма и судебной реформы правительства Нетаниягу.



Разумеется, они очень многого не понимают. Например, что левая идеология в Израиле опирается не на либеральную экономику и демократические ценности, а на приверженность мирному процессу и территориальным уступкам. Что большинство русских израильтян тяготеют к правому лагерю не только из-за своих имперских замашек и привычке к «сильной руке». Среди нас было бы куда больше сторонников левых движений, если бы в свое время левые не объяснили нам открытым текстом: права русскоязычных олим их не интересуют, они занимаются только правами арабского меньшинства. Попытки превратить Израиль в «нормальное» государство предпринимались задолго до тыквенного латте и окончились ничем, потому что наша страна слишком не похожа на все остальные. И, возможно, правильнее всего жить здесь так, как живет алия 90-х. А именно: приспособиться к местным реалиям, но сохранить свою культурную идентичность, оценивать все происходящее с точки зрения пользы для евреев и еврейского государства, избегать посторонних конфликтов и чужих войн, потому что нам хватает своих. Разделять правые ценности, потому что мы видели, к чему приводит левая политика, и готовы терпеть коррупционеров и интересантов, лишь бы не проливалась кровь. Выходить на митинги не за кого-то, а за себя, за свое благополучие и свои права, потому что никому другому до нас дела нет и не будет. И не торопить будущее, ведь перемены обычно приносят больше испытаний, чем радости.



В этом, пожалуй, главная причина настороженного отношения алии 90-х к гостям из тыквенного будущего. Они слишком активны, они бесцеремонно бросаются в новую реальность, пытаясь переделать и перестроить ее под себя. Начинается с кофе, но кто знает, чем все закончится… Наше поколение многое дало Израилю, но не изменило его характер. А вдруг это удастся приехавшим? Будет ли новый Израиль лучше, справедливее, безопаснее того, к которому мы привыкли и который любим, несмотря на все его недостатки? А если будет - найдется ли в нем место для нас?..

