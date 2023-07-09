



Герой на час

В ночь на 5 июля бывший командующий Тель-Авивским округом полиции, генерал-майор Амихай Эшед пережил свой звездный час. Возможно, недолгий, возможно, последний, но исключительно яркий. Трудно вспомнить другой пример, когда граждане Израиля выходили на демонстрации в знак солидарности с полицейским офицером.



Накануне Эшед рассказал журналистам, что уходит в отставку из-за разногласий с министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром, который недоволен недостаточно жесткими, по его мнению, мерами борьбы с действиями протестующих против судебной реформы. Ответом стал стихийный мятеж с блокированием главных трасс центра страны, ночными кострами, столкновениями с полицией и госпитализацией полутора десятка пострадавших.



Любого конфликта с Бен-Гвиром, даже без указания повода, было бы достаточно, чтобы левый Израиль бурно поддержал Эшеда. К его чести надо признать, что тель-авивская полиция действительно проявляла сдержанность в отношении демонстрантов, и ее начальника на одной из акций даже приветствовали аплодисментами.



Отношения генерал-майора Амихая Эшеда с Бен-Гвиром не задались с самого начала. Еще в марте было решено перевести Эшеда на малозначительную должность начальника учебного департамента. Это обидное понижение, хоть и отсроченное по указанию юридического советника правительства, навсегда перечеркнуло мечты Эшеда стать генеральным инспектором полиции - должность, к которой он шел более тридцати лет. На пресс-конференции, посвященной своей отставке, оскорбленный генерал не мог скрыть досады и назвал этот перевод «политическим увольнением», хотя сам же отметил, что никому, включая начальство, не были известны его политические взгляды.



Трудно сказать, действительно ли разногласия между Бен-Гвиром и Эшедом имели политическую подоплеку. Может быть, ультраправый защитник поселенцев просто чуял в уроженце Герцлии «классового врага», или тот своими амбициями нарушал его планы по кадровым перестановкам в ведомстве. Так или иначе, Эшед начал саботировать незаконные, по его утверждению, требования Бен-Гвира по разгону демонстраций, после чего ему оставалось только подать в отставку.



Если бы на этом была поставлена точка, то поведение начальника тель-авивской полиции вызвало бы безусловное уважение. Только уважение, и ничего больше: не было бы ни возмущения правых политиков, ни восторга левых, ни сомнений в искренности его поступка. Но Ами Эшед пошел дальше - он созвал пресс-конференцию и объявил себя жертвой политических преследований. Именно это выступление, а вовсе не отставка генерал-майора, вывело на улицы противников судебной реформы. Офицер полиции, проигравший карьерную гонку, в одночасье превратился в символ защиты демократии. Если новая цель Эшеда - сменить полицейскую карьеру на политическую, то первый шаг он сделал в верном направлении. Недаром критика в его адрес со стороны недавних коллег носит отчетливый привкус зависти; «А что, так можно было?» - ревниво спрашивают другие генералы, которым тоже нелегко ладить с Бен-Гвиром.



По-настоящему Эшеду следует опасаться не полицейских чиновников и не правых политиков (их нападки, напротив, работают на его популярность), а левых лидеров. Вот уж кто совсем не рад появлению у протестного движения нового кумира. Именно политики левого лагеря постараются сделать все, чтобы триумф Эшеда был забыт как можно скорее. Но неизвестно, хватит ли духу у кого-то из деятелей системной и несистемной оппозиции прямо заявить, что полицейский бунтарь скорее навредил протесту и сыграл на руку всему правому лагерю. Даже умеренные израильтяне увидели в событиях 5 июля признак нарастающей анархии. Даже среди приверженцев левых взглядов не все согласны с тем, что в полиции и армии допустимо отказываться от выполнения приказов вышестоящего начальства, пусть даже из политических соображений.



Да, в нашей политизированной стране случается, что такие приказы противоречат убеждениям сотрудника. Но тогда он обязан покинуть свой пост сразу, а не после того как его понизят в должности; не пытаться разлагать ведомство изнутри и не зарабатывать на своих взглядах политический капитал. И Эшед, и те, кто делает из него героя, подают очень плохой пример всему обществу, в том числе другим полицейским и военным. Наши сограждане и так не отличаются особой дисциплинированностью, а теперь им убедительно доказали, что любой саботаж, любые средства хороши, если назвать их борьбой за демократию и законность. Каковы бы ни были цели генерал-майора Эшеда, он подлил масла в огонь разлада и разброда, терзающий общество. Он закрепил в сознании людей представление, что народный герой - это бунтовщик и мятежник, а не военнослужащий полицейский или просто чиновник, выполняющий свой долг. Для нашей страны такое направление мыслей может оказаться смертельно опасным. Демонстранты, перекрывавшие дороги ночью, с 5 на 6 июля, почти перешли черту, отделяющую законное право на протестные акции от беспредела, и поводом для этого стал бунт, затеянный Ами Эшедом.



Имя Эшеда пока не фигурирует в исследованиях популярности политических деятелей. Возможно, он останется героем на час, и спустя пару дней никто его уже не вспомнит. Но не исключено, что бывший начальник Тель-авивского округа постарается закрепить свой короткий успех. И тогда мы увидим его новые обличительные выступления, а в будущем - присоединение к какому-либо партийному списку или создание собственного движения, которое на следующих выборах получит шанс пройти в Кнессет и стать частью новой коалиции. Почему бы и нет? Выстраивание политического рейтинга на почве скандала - типичная история для Израиля. Этим методом вовсю пользуются правые и левые, светские и религиозные, все, кто стремится к власти и высоким постам. Ами Эшед - не первый и не последний, он всего лишь плоть от плоти всей нашей государственной системы, где замечают не честных и принципиальных, а тех, кто поднимает больше шума.



