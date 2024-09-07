



Сорван мега-теракт ИГИЛ против евреев Нью-Йорка в годовщину 7/10

Вчера, в пятницу, 6 сентября, федеральные прокуроры заявили, что гражданин Пакистана в Канаде планировал убить как можно больше евреев, прежде чем ему были предъявлены обвинения в попытке оказать материальную поддержку ИГИЛ.

More embarrassment for Canada under the Trudeau regime. #cdnpolitics



ISIS Terrorist attacked foiled.

The Jewish community in New York was the jihadi's target on or around October 7th.



Pakistani citizen residing in #Canada, Muhammad Shahzeb Khan, 20, also known as Shahzeb… https://t.co/v244izyq4m pic.twitter.com/4OBwdC6Zk4 — Navy⚓Brat (@_NavyBrat) September 7, 2024

Согласно уголовному обвинению, 20-летний Мухаммад Шахзеб Хан был арестован на этой неделе в Канаде, откуда он планировал отправиться в Нью-Йорк, чтобы устроить массовую стрельбу в еврейском центре в Бруклине.В иске говорится, что Хан начал публиковать сообщения в социальных сетях и общаться в зашифрованном приложении для обмена сообщениями о своей поддержке ИГИЛ еще в ноябре прошлого года.Чиновник полиции Нью-Йорка описывает план Хана как амбициозный, а не оперативный. Хан хотел нацелиться на еврейский центр в Бруклине, но не был готов на 100% и, по-видимому, был открыт для предложений.Правоохранительные органы не считают, что у него был доступ к оружию, поэтому он был вынужден связаться с тайными агентами и якобы рассказал им о “скоординированном нападении” с использованием винтовок типа AR, “направленном против еврейских центров ХАБАД”.“Подсудимый, как утверждается, планировал террористическую атаку в Нью-Йорке около 7 октября этого года с заявленной целью истребления во имя ИГИЛ как можно большего числа евреев”, — заявил генеральный прокурор Меррик Гарланд в заявлении, объявляющем обвинения. “Еврейские общины — как и все общины в этой стране — не должны бояться, что они станут объектом террористической атаки, разжигаемой ненавистью”.Хан якобы сказал агентам, что 7 и 11 октября — “лучшие дни для нападения на евреев”.7 октября — годовщина нападения ХАМАС на Израиль. 11 октября — Йом Кипур.Полиция Нью-Йорка уже разрабатывает планы по усилению безопасности в еврейских кварталах в преддверии больших праздников, а для лидеров общины уже запланирован праздничный инструктаж по безопасности в понедельник днем ​​в главном управлении полиции Нью-Йорка.Хан обвиняется по одному пункту обвинения в попытке предоставить материальную поддержку и ресурсы определенной иностранной террористической организации. В случае признания виновным ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы.