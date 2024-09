Сорван мега-теракт ИГИЛ против евреев Нью-Йорка в годовщину 7/10

Вчера, в пятницу, 6 сентября, федеральные прокуроры заявили, что гражданин Пакистана в Канаде планировал убить как можно больше евреев, прежде чем ему были предъявлены обвинения в попытке оказать материальную поддержку ИГИЛ.

More embarrassment for Canada under the Trudeau regime. #cdnpolitics



ISIS Terrorist attacked foiled.

The Jewish community in New York was the jihadi's target on or around October 7th.



Pakistani citizen residing in #Canada, Muhammad Shahzeb Khan, 20, also known as Shahzeb… https://t.co/v244izyq4m pic.twitter.com/4OBwdC6Zk4