



Закрытие железных дорог в Канаде ставит под угрозу цепочки поставок в США

Важнейшие цепочки поставок оказались под угрозой по всей Северной Америке после того, как трудовой спор на железнодорожном транспорте в Канаде привел к остановке грузовых перевозок на двух крупнейших железных дорогах страны.



Канадская национальная железная дорога (CN) и канадская компания Pacific Kansas City (CPKC) объявили локаут почти 9300 работникам после того, как им не удалось заключить сделку с профсоюзом водителей грузовиков.



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Спустя несколько часов после начала забастовки премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что федеральное правительство вскоре объявит о мерах по прекращению забастовки.



"Мы не относимся к этому легкомысленно, — сказал он журналистам в Шербруке, Квебек. — Мы этим занимаемся".

