



Продление просроченной рабочей визы. Нужно действовать прямо сейчас!

Недавно вступило в силу временное постановление правительства, позволяющее иностранным работникам по уходу за престарелыми и больными людьми (сиделки/метапелет) продлить просроченную рабочую визу Б1 (B1) в течение четырех месяцев, даже если работник находится в Израиле более 8 лет! Важно знать: есть определенные условия, необходимые для успешного результата. Как действовать? И кому можно помочь? О примерах из своей практики рассказывает адвокат Томер Варша — основатель ведущей фирмы в Израиле по вопросам иммиграции и урегулированию статуса в соответствии с международными стандартами DUN’S 100.



Нелегальное проживание в Израиле и нелегальная работа чреваты опасностью ареста, депортацией и невозможностью вернуться в Израиль. Дело в том, что виза Б1 выдается на срок от одного года, с возможностью продления еще на 5 лет, но при определенных обстоятельствах виза может быть продлена и на более длительный срок — даже если она уже просрочена.



Зачастую у сиделок имеются веские причины остаться в стране, но они боятся действовать. Очень важно понимать, что метапелет — это не просто иностранный работник. Представьте себе, что за вами или за вашим родственником ухаживают 24 часа в сутки, знают, что вам нужно, что вас радует и что злит. Вы привязываетесь к человеку, доверяете ему, потому что его работа — облегчить вашу жизнь. Смена сиделки — это огромный стресс, даже трагедия, которая может отразиться не только на моральном, но и на физическом здоровье. К счастью, во многих случаях им можно помочь в рамках закона.



Визу могут продлить при условии, что иностранный специалист (в данном случае — персонал по уходу) продолжает соответствовать необходимым критериям, а сама процедура продления достаточно запутанная. Иногда люди пробуют пройти все инстанции самостоятельно, но получают отказ, или просьба рассматривается месяцами, в то время как помощь больному человеку требуется 24 часа в сутки.



Например, Н. — ухаживает за 86-летней пожилой женщиной, которая страдает разными медицинскими проблемами и требует постоянного наблюдения. Запрос на получение разрешения на работу был отложен в МВД на 10 месяцев. Н. обратился за нашей помощью — и очень быстро получил разрешение на работу сроком на 4 года, после наших запросов в соответствующие инстанции.



Важно понимать, что человек может действовать сам, или даже с помощью своего агентства по трудоустройству. Однако, во-первых, опытный адвокат может найти нестандартные правовые решения, и во-вторых, им не движут сторонние финансовые или другие интересы. Иногда работодателю проще получить разрешение для нового работника, чем продлевать рабочую визу уже находящемуся в стране человеку, или ситуация человека, которому требуется уход меняется, а он хочет сохранить работника, к которому он и его семья уже привыкли.



Так, М. В. — пожилая женщина, пережившая холокост, за которой пять лет ухаживала замечательная помощница. Не так давно из-за ухудшения состояния здоровья М. В. переехала в дом престарелых. Но отношения с метапелет уже сложились, и она обратилась в МВД с просьбой разрешить нанять ее и там. Власть возражала, и продлить разрешение на работу получилось только после проведения разбирательства и суда, где мы показали медицинские заключения и предупредили о последствиях для М. В.



Часто мы можем получить положительный результат в нестандартных случаях. Например, когда специалист получил отказ в разрешении на работу, или семья сомневается в получении рабочей визы для метапелет по уходу за больным человеком. Мы смогли добиться разрешения на работу даже для тех детей с сахарным диабетом, которые посещают школу. Условия стоит проверить родителям детей с аутизмом, церебральным параличом и другими проблемами здоровья и развития, которые задумались о найме метапелет.



Бывает так, что человек, за которым ухаживал иностранный работник, ушел на тот свет, но его второй половинке, у которой нет проблем со здоровьем той же тяжести, важно продлить визу именно этому работнику, а не нанимать нового. Или — семья желает вернуть иностранного работника, который уже уехал из Израиля, или задержался в своей стране на долгое время. Стоит подчеркнуть, что каждый случай индивидуален, и консультация адвоката может быть критически важна. Но даже в самых нестандартных случаях мы часто можем помочь.



Так, Н. — диабетик, которой требуется круглосуточный уход. Ее родственники впервые обратились к нам в офис когда она была несовершеннолетней. Министерство внутренних дел внезапно аннулировала разрешение на работу ее метапелет. Решение МВД было внезапным и небрежным, мы подали срочную петицию и добились его отмены, указав на все его недостатки. Прошло время, и министерство снова отклонило просьбу о продлении разрешения на работу для метапелет Н., и наша контора срочно обратилась в суд. У нас получилось отменить и это решение, так как оно было принято в противоречащем закону порядке и с нарушением прав Н. и членов ее семьи.



Мы боремся за права членов семей, нуждающихся в уходе, до победного конца, если нужно — подаем на апелляцию, разрешаем проблему в окружных, региональных и даже в Высшем суде Справедливости (“БАГАЦ”). Более того, меня приглашают на заседания комиссий в Кнессете Израиля в качестве эксперта, в том числе и комиссии по делам иностранных работников, поскольку мы каждый день сталкиваемся с проблемами и знаем их изнутри. Мне очень важно аргументировать, почему те или иные поправки могут ущемить права израильских семей, которые приглашают иностранный персонал по уходу, и предложить компромиссные или неординарные решения, которые защитят их права в рамках законов и интересов Государства Израиль.



У вас скоро заканчивается или уже просрочена виза, бюрократические инстанции слишком сильно затягивают процесс, или вы задумываетесь о получении статуса для метапелет и боитесь получить отказ?



Адвокатская фирма Томера Варша помогает даже в самых нестандартных случаях.



Наш телефон для справок: 03-5615845 (вас переведут к русскоязычному секретарю). Или же воспользуйтесь формой обратной связи ниже – и мы с вами свяжемся!



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