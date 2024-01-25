



Заседание Совбеза ООН по крушении российского Ил-76 назначено на 26 января

Россия обратилась к нынешнему председателю Совета Безопасности ООН Франции с просьбой созвать срочное заседание 24 января, но Франция отказалась.



24 января в Белгородской области России разбился российский военный грузовой самолет Ил-76. Кремль обвинил Украину в преднамеренном сбитии самолета, который, по их словам, перевозил 65 пленных украинских солдат для обмена пленными, и назвал это "варварским террористическим актом", в результате которого погибли 74 человека.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



Главное разведывательное управление Украины подтвердило, что обмен пленными, запланированный на 24 января, не состоялся, но у них "в настоящее время нет достоверной информации о том, кто именно находился на борту".



Украинская разведка также подчеркнула, что Украина выполнила все подготовительные мероприятия по обмену пленными, доставив российских пленных в условленное место, где они остались невредимыми. Однако Россия, отвечающая за безопасность украинских военнопленных, не предупредила об охране воздушного пространства в районе Белгорода при их передаче, несмотря на координацию действий в прошлом.



Михаил Подоляк, советник президента Украины, сказал Reuters: "Комментарии будут чуть позже. Необходимо время, чтобы уточнить все данные".