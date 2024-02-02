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Юрий Игнат: В Бельбеке русские потеряли минимум три самолета
02.02.2024 18:37 Катя Шульц

Юрий Игнат: В Бельбеке русские потеряли минимум три самолета

После атаки на аэродром Бельбек в оккупированном Крыму украинские военные заявляют, что русские потеряли минимум три самолета, также есть потери среди личного состава оккупантов.

Спикер ВС ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона отметил, что о потерях лучше спрашивать у разведки, но на этот раз российские оккупанты и сами сообщают о произошедшем в соцсетях.

"Лучшее подтверждение — некрологи в российских пабликах, то, что они сами признают и публикуют информацию о поражении минимум трех самолетов, и личный состав был уничтожен. И это лучшее подтверждение тому, что не все цели сбиты, как они у себя сообщают, и что ракеты достигли целей, о чем говорил командующий ВС ВСУ", — сказал он.

 

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