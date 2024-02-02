



Юрий Игнат: В Бельбеке русские потеряли минимум три самолета

После атаки на аэродром Бельбек в оккупированном Крыму украинские военные заявляют, что русские потеряли минимум три самолета, также есть потери среди личного состава оккупантов.



Спикер ВС ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона отметил, что о потерях лучше спрашивать у разведки, но на этот раз российские оккупанты и сами сообщают о произошедшем в соцсетях.



"Лучшее подтверждение — некрологи в российских пабликах, то, что они сами признают и публикуют информацию о поражении минимум трех самолетов, и личный состав был уничтожен. И это лучшее подтверждение тому, что не все цели сбиты, как они у себя сообщают, и что ракеты достигли целей, о чем говорил командующий ВС ВСУ", — сказал он.



