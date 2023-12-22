



ВСУ сбили сразу три российских Су-34 на десятки миллионов долларов

В пятницу, 22 декабря, Воздушные силы Украины сбили сразу три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 на юге страны.



Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов пояснил, что охота за этими самолетами велась долго.



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"Сейчас можно открыть небольшую тайну, что охота за ними длилась долгий промежуток времени. Потому что эти самолеты мешали и представляли опасность для наших воинов, и я искренне поздравляю всех, кто принимал в этом участие. Перфектный результат", – отметил он.



В свою очередь, представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире украинского национального телемарафона пояснил, что уничтожение Су-34 было хорошо спланированной операцией.



"Вы знаете, недавно было на севере, когда уничтожили сразу три вертолета и два российских самолета, а также в Одесской области дважды уничтожались российские "сушки". И на этот раз сразу три самолета на южном направлении. Такого давно не было. Су-34 давно не попадал в нашу положительную статистику", - отметил он.



По словам Игната, в россиян десятки таких самолетов, и их активное производство продолжается. Он пояснил, что это - одна из новейших моделей, наряду с Су-35.



"Именно такими самолетами они наносят удары управляемыми авиабомбами и ракетами. Это довольно дорогой современный самолет - десятки миллионов долларов. Они ценники не ставят на самолеты, потому что еще что-то надо украсть на производстве. Эта цифра может разниться. Но, я думаю, что не менее $50 млн такая машина может стоить", - пояснил он.



