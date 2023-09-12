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ВСУ наступают южнее Бахмута и сдерживают атаки армии РФ | Фото: http://GeneralStaff.ua
12.09.2023 09:59 Дара Киевская

ВСУ наступают южнее Бахмута и сдерживают атаки армии РФ

Украинские войска наступают южнее города Бахмут и продолжают сдерживать контратаки российских войск на Бахмутском направлении.

"Здесь противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоселовского Луганской области, Орехово-Васильевки и Клищеевки Донецкой области", - сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев во вторник утром, 12 сентября. 



Кроме этого, на Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию.

"Имели успех в районах южнее и юго-восточнее Работино, закрепляются на достигнутых рубежах", - подчеркнул Ковалев.

По словам спикера, российские войска пытаются восстанавливать свои подразделения, продолжают штурмовые действия на позиции украинских войск.

Также Силы обороны отбили более 10 атак в районах Работино и Новоданиловки Запорожской области.

 

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