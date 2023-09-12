



ВСУ наступают южнее Бахмута и сдерживают атаки армии РФ

Украинские войска наступают южнее города Бахмут и продолжают сдерживать контратаки российских войск на Бахмутском направлении.



"Здесь противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоселовского Луганской области, Орехово-Васильевки и Клищеевки Донецкой области", - сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев во вторник утром, 12 сентября.







Кроме этого, на Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию.



"Имели успех в районах южнее и юго-восточнее Работино, закрепляются на достигнутых рубежах", - подчеркнул Ковалев.



По словам спикера, российские войска пытаются восстанавливать свои подразделения, продолжают штурмовые действия на позиции украинских войск.



Также Силы обороны отбили более 10 атак в районах Работино и Новоданиловки Запорожской области.



