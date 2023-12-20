



ВС РФ уничтожили склад Красного Креста с гумпомощью в Херсоне

В ночь на 20 декабря российские войска нанесли удары по склад гуманитарной помощи в Херсоне.



В результате прямого попадания по зданию вспыхнул пожар, который уничтожил запасы помощи для жителей области.



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В результате атаки, к счастью, обошлось без пострадавших. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, также ВС РФ атаковали в Херсоне и пригороде объект критической инфраструктуры.



Под ударами также оказались учебное заведение, почта и жилой дом. Полностью сгорели шесть автомобилей. Ликвидация последствий попаданий продолжалась до утра.



По предварительным данным, пострадали девять человек, среди которых есть четыре ребенка. Самому младшему пострадавшему всего два годика. Трое детей остаются в больнице.