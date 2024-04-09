



Войска РФ захватили Первомайское в Донецкой области, – DeepState

Войска РФ захватили Первомайское Донецкой области. Об этом сообщает сайт интерактивной онлайн-карты боевых действий DeepState в Telegram-канале. Официального подтверждения или опровержения этой информации со стороны военных на момент публикации материала не было.



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Бои за этот населенный пункт, в котором до полномасштабного вторжения РФ проживало более 2000 человек, начались практически в августе 2022 года. Первомайское стало одной из самых горячих точек в войне и стоил российской армии большой цены.



К сожалению, немалую цену заплатили и украинские войска, особенно военные из 59 ОМПБр, которые "отчаянно держались за каждый подвал и держали оборону, даже находясь в полном окружении", – говорится в сообщении.





Карта DeepState