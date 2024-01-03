



Вести с "горячих" участков фронта: РФ пытается наступать на Часов Яр

Войска РФ продолжают вести интенсивные наступательные действия на Купянском и Бахмутском направлениях и перегруппировываются на Лиманском. В частности, пытаются наступать на Часов Яр.



Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский в своем Telegram-канале.



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Бахмутское направление



Продолжаются напряженные бои вблизи населенного пункта Богдановка. "Также противник пытается наступать в направлении города Часов Яр", – отметил генерал.



Купянское направление



Здесь продолжаются ежедневные штурмы российских войск вблизи населенного пункта Синьковка для создания плацдарма и последующего наступления на город Купянск.



Лиманское направление



Российские оккупанты после понесенных потерь проводят перегруппировку и подготовку к ведению наступательных действий.



"В то же время на этом направлении враг активно применяет авиацию для нанесения ударов управляемыми авиационными бомбами", – добавил Сырский.



Общая ситуация на фронте



В целом на направлениях наступления оккупанты увеличили количество использования техники, с помощью которой пытается поддержать штурмовые действия пехоты. Также для продолжения штурмовых действий враг использует штурмовые подразделения сформированные из бывших преступников "шторм Z" и "шторм V". Кроме того, противник продолжает перекидывать резервы по другим направлениям.



"Наши воины, несмотря на сложные условия, мужественно держат оборону и не дают врагу продвинуться вперед", – отметил генерал.



По данным Генштаба, на фронте в течение суток произошло 57 боевых столкновений. Силы обороны продолжают расширять плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области. В частности, в отчете Института изучения войны говорится, что украинские войска продолжают вести упорные бои с оккупантами на нескольких направлениях. В частности, ВСУ продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Херсонской области и отбивают атаки россиян в районе Крынок.