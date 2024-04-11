



В Украине в результате агрессии России уже погибли 542 ребенка

Более 1831 ребенка пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ: по состоянию на утро 11 апреля 2024 года по официальной информации ювенальных прокуроров 542 ребенка погибли и более 1289 получили ранения различной степени тяжести.



Больше всего пострадало детей в таких областях: Донецкой - 529, Харьковской - 346, Херсонской - 149, Киевской - 130, Днепропетровской - 130, Запорожской - 107, Николаевской - 103, сообщает Офис генпрокурора.



В результате обстрела врага г. Константиновка Донецкой области 9 апреля погиб 12-летний мальчик.



10 апреля из-за обстрела войсками РФ г. Черноморск Одесской области погибла 10-летняя и пострадала 4-летняя девочка.



10 апреля в результате обстрела оккупантами г. Липцы Харьковского района Харьковской области погибла 13-летняя девочка, ранения получил 16-летний парень.