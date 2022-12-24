



В Украине сказали, сколько кораблей РФ в Черном море

В Черном море в настоящее время находится 11 кораблей, среди которых есть ракетоносители.



Об этом сообщила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.



По ее словам, Россия долго не выводила ракетоносители в море из-за шторма, корабли оставались в пунктах базирования.



Общий ракетный залп может составлять 20 единиц. Гуменюк предупредила, что по Украине во время праздников может быть нанесен ракетный удар.



“Мы отслеживали неоднократно, что такие удары они наносят накануне праздников”, — добавила она.

