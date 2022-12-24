Новости » События в Украине
В Украине сказали, сколько кораблей РФ в Черном море
24.12.2022 10:06 Алина Груднева

В Украине сказали, сколько кораблей РФ в Черном море

В Черном море в настоящее время находится 11 кораблей, среди которых есть ракетоносители. 

Об этом сообщила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, Россия долго не выводила ракетоносители в море из-за шторма, корабли оставались в пунктах базирования. 

Общий ракетный залп может составлять 20 единиц. Гуменюк предупредила, что по Украине во время праздников может быть нанесен ракетный удар.

“Мы отслеживали неоднократно, что такие удары они наносят накануне праздников”, — добавила она.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы