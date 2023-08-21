



В Украине арестовано имущество российского генерала более чем на 1 млрд грн

В Украине арестовано имущество российского генерал-полковника Валерия Капашина.



По данным Службы безопасности Украины, арестовано более 20 коммерческих объектов, свыше 3 тыс. кв. м жилой недвижимости и 17 земельных участков.



"По материалам СБУ арестовано украинское имущество российского генерал-полковника Валерия Капашина - начальника Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при министерстве промышленности и торговли РФ", - отметили в СБУ.



В спецслужбе уточнили, что в перечень заблокированных активов входят более 20 коммерческих объектов, более 3 тыс. кв. м жилой недвижимости и 17 земельных участков на территории Полтавской области. Среди арестованного имущества - дом семьи Капашина, гостиницы и рестораны премиум-класса, а также офисные и торгово-развлекательные центры общей площадью почти 30 тыс. кв. м. Суммарная стоимость изъятых активов составляет более 1 млрд грн.



"Заблокированное имущество Капашина было оформлено на его дочь и зятя, которые проживали в Украине, но накануне полномасштабного вторжения выехали в Россию и получили гражданство страны-агрессора. Таким образом, российский генерал использовал своих родственников для легализации средств, которые он получал от коррупционных схем в Москве", - уточнили в СБУ.



Также близкие Капашина использовали прибыли "семейного" бизнеса для финансирования "инвестиционных" проектов в РФ и временно оккупированном Донбассе. В дальнейшем часть этих денег направляли в бюджет страны-агрессора в виде уплаты налогов и сборов.



"Во время обысков по адресам офисных и жилых помещений, принадлежащих семье российского генерала, обнаружено военную форму российского образца; запрещенная советская символика и пропагандистская литературу РФ, сувенирная продукция и награды, врученные Капашину в Кремле", - подчеркнули в спецслужбе.



На данный момент продолжается расследование в рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по нескольким статьям: ч.4 ст.111-1 (осуществление хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, незаконными органами власти, созданными на временно оккупированной территории, в том числе оккупационной администрацией государства-агрессора); ст.111-2 (пособничество государству-агрессору); ч.3 ст.258-5 (финансирование терроризма).



